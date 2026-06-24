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Fenerbahçe, Amara Diouf transferini açıkladı

Fenerbahçe, Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 14:35 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026 14:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe, Amara Diouf transferini açıkladı
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Fenerbahçe, Amara Diouf transferini resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertliler, Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Afrika futbolunun gelecek vadeden genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyelerimiz Barış Karagöz, Savaş Adalet ve Volkan Akan yer aldı.

Genç oyuncumuzun gelişimi planlı ve yakından takip edilen bir program doğrultusunda sürdürülecektir.

Kulübümüz, Amara Diouf'u kısa vadeli beklentilerin ötesinde, bireysel bir çalışma programının takibinde, doğru planlama ve sürdürülebilir gelişim anlayışı çerçevesinde geleceğin önemli değerlerinden biri olarak konumlandırmaktadır.

Amara Diouf'a ailemize hoş geldin diyor, sarı lacivertli formamız altında başarılı ve sağlıklı bir kariyer diliyoruz."

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