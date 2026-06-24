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TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş'a para cezası

TBF, Beşiktaş Kulübüne 675 bin lira para cezası verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 15:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş'a para cezası
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübüne 675 bin lira para cezası verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TBF'nin internet sitesindeki açıklamaya göre kurul, Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçındaki salon ve seyirci olaylarının yanı sıra çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle siyah-beyazlı kulübe 675 bin lira para cezası uyguladı.

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