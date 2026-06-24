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Fenerbahçe, Dirk Kuyt'ı açıkladı

Fenerbahçe, Dirk Kuyt'ın teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak göreve başladığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 16:50 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026 17:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe, Dirk Kuyt'ı açıkladı
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Fenerbahçe, Dirk Kuyt için beklenen resmi açıklamayı yaptı.

Sarı-lacivertliler, Hollandalı antrenörün teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak göreve başladığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Futbolculuk kariyerinde kulübümüzün şampiyonluğunda önemli rol üstlenen, profesyonelliği, çalışkanlığı ve mücadeleci karakteriyle taraftarımızın sevgisini ve takdirini kazanan Dirk Kuyt, yuvasına geri döndü.

120. yılımızda şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda, Dirk Kuyt'ı Teknik Direktörümüz İsmail Kartal'ın 1. Yardımcı Antrenörü olarak yeniden ailemizde görmekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Başkan Vekilimiz Barış Göktürk, Genel Sekreterimiz Mahmut Uslu, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Nihat Özbağı, Önder Fırat ve Savaş Adalet ile Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerimiz Feridun Geçgel ve İsmail Balcı yer aldı.

Bazı bağlar yeniden kurulmaz çünkü hiç kopmaz."



"ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"

Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgili resmi açıklamayı yapmasının ardından, "Çok mutluyum ve bu stadyuma geri döndüğüm için çok gururluyum. İstanbul'a geldim ve direkt Samandıra'ya gittim. Çok iyi hissettim çünkü orada 3 sene çok güzel tecrübelerim var." dedi.

Hollandalı teknik adam, "Neredeyse her gün oradaydık ve aynı zamanda şuan bu statta olmak benim için çok anlamlı. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Tüm taraftarlarla birlikte burada tekrar başarılı olmak için." diye konuştu.

Dirk Kuyt, "Fenerbahçe'deki ilk golünü hatırlıyor musun?" sorusunun ardından, "Sanırım Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçıydı. Önemli bir goldü ve şimdi de Şampiyonlar Ligi elemeleri için Fenerbahçe ile hızlıca başlamalıyız. Hazır olmalıyız ve olacağız." yanıtını verdi.

"HEP BİRLİKTE OLALIM"

Kuyt, "Bu stadyumda attığın en unutulmaz gol hangisi?" sorusuna ise "Bu kolay. Galatasaray'a karşı attığım goldü. Gerçekten zor bir maçtı. Evimizde, Kadıköy'de sonuna kadar zorladık. Takım olarak çok iyi mücadele ettik ve savaştık. Arkamızdaki desteği hatırlıyorum. Ezeli rakibimize karşı kazandıran golü atmak harikaydı." yanıtını verdi.

45 yaşındaki antrenör, "Gelecek için şunu dilerim: Takım olarak hep birlikte olalım. Sadece takım ve hocalar değil, taraftarlar da. Çünkü onlara gerçekten ihtiyacımız var. O maçta, arkamızdaki taraftar desteğinin ne kadar önemli olduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.



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