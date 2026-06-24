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Trabzonspor Basketbol, NBA'den transfer yaptı: Xavier Tillman

Trabzonspor Basketbol, Charlotte Hornets forması giyen ABD'li pivot Xavier Tillman'ı transfer etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 16:31
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor Basketbol, NBA'den transfer yaptı: Xavier Tillman
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Trabzonspor Basketbol Takımı, NBA takımlarından Charlotte Hornets forması giyen ABD'li pivot Xavier Tillman'ı transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavili basketbol takımının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Tillman ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, "Takımımız, Amerikalı pivot Xavier Tillman'ı kadrosuna kattı. Xavier'e formamız altında başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde, Boston Celtics'le 2024 NBA şampiyonluğu yaşayan Tillman, Sacramento Kings ve Memphis Grizzlies gibi takımlarda da mücadele etti.

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