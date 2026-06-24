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Aras Kargo Kadın Voleybol, Ceren Nur Domaç'ı açıkladı

Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, Ceren Nur Domaç'ı kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 17:10
Haber: Sporx.com
Aras Kargo Kadın Voleybol, Ceren Nur Domaç'ı açıkladı
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, 27 yaşındaki orta oyuncu Ceren Nur Domaç ile sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, "İzmir'e hoş geldin Ceren Nur Domaç. 1999 doğumlu başarılı orta oyuncu Ceren Nur Domaç, yeni sezonda takımımızda mücadele edecek. Yeni evine hoş geldin Ceren." ifadeleri kullanıldı.

Ceren Nur Domaç, geçen sezonu Beşiktaş'ta tamamlamıştı.

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