Dursun Özbek: 'Barcelona bizden copy paste!'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, haziran ayı Divan Kurulu toplantısında konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Projelerle ilgili konuşan Özbek, Aslantepe Projesi ile ilgili dikkat çeken sözler kullandı.
Dursun Özbek, "Aslantepe Projesi, Galatasaray'ın 100 yılın projesi! Gerçekten öyle! Geleceğimiz için çok önemli!" dedi.
"BARCELONA COPY PASTE!"
Özbek, "Geçen hafta bir ABD firması randevu istedi ve görüştük. Aslantepe Projemizi, bize anlattılar ve incelemişler... Paralellik olsun diye Barcelona'nın şu anki projesini anlattılar Copy paste. Copy paste! Biz ne yaparsak, Barcelona da aynısını yapıyor! Bu firma bize birçok anlamda bize destek olabileceklerini söylediler ve teşekkür ettim." diye konuştu.
Dursun Özbek, "Aslantepe Projesi, Galatasaray'ın 100 yılın projesi! Gerçekten öyle! Geleceğimiz için çok önemli!" dedi.
"BARCELONA COPY PASTE!"
Özbek, "Geçen hafta bir ABD firması randevu istedi ve görüştük. Aslantepe Projemizi, bize anlattılar ve incelemişler... Paralellik olsun diye Barcelona'nın şu anki projesini anlattılar Copy paste. Copy paste! Biz ne yaparsak, Barcelona da aynısını yapıyor! Bu firma bize birçok anlamda bize destek olabileceklerini söylediler ve teşekkür ettim." diye konuştu.