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Optimist Milli Takımı, dünya ikincisi oldu

Optimist Milli Takımı, Fas'taki Dünya Şampiyonası'nda takım yarışlarında finalde İspanya'ya yenilerek dünya ikincisi oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 19:31 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 02:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Optimist Milli Takımı, dünya ikincisi oldu
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Fas'ta düzenlenen 2026 Optimist Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, gümüş madalya aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre Optimist Milli Takımı, organizasyon kapsamında gerçekleştirilen takım yarışlarında tarihi bir başarı elde etti.

Milliler, 71 ülkenin katıldığı takım yarışlarında finalde İspanya ile karşılaştı.

Cengiz Eren Güvenç, Eren Kaan Erendemir, Metehan Asar, Yağmur Öztekin ve Emir Tombuloğlu'ndan oluşan milli takım, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

 

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