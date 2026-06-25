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Sergen Yalçın'dan flaş Lewandowski itirafı!

Sergen Yalçın, Beşiktaş döneminde Robert Lewandowski transferini yaş ve maliyet gerekçesiyle veto ettiğini açıklarken, Fatih Terim ve Arda Turan hakkında da dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 00:15 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 00:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'dan flaş Lewandowski itirafı!
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Son olarak Beşiktaş'ta görev yapan Sergen Yalçın, Kafa Sports YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sergen Yalçın; A Milli Futbol Takımı, Robert Lewandowski transferi ve Arda Turan'ın Shakhtar kariyerine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"LEWANDOWSKİ'Yİ KABUL ETMEDİM"

Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptığı dönemde Başkan Serdal Adalı'nın Lewandowski önerisine karşı çıktığını kaydeden Yalçın, "Lewandowski'yi kabul etmedim. Başkana Lewandowski'yi alırsak, Quaresma'yı da alalım, ben de 3-5 kilo versem oynarım' dedim. Çok güldük. Banane abi Barcelona'da oynuyorsa. Ben 40 yaşında adam almam. Kurmak istediğimiz sisteme aykırı bir defa. 'Alacaksan Lukaku, Sörloth al' dedim. Lewandowski o zaman 15 milyon avro imza parası, 12 milyon avro da maaş istiyordu. Kötü mü yapmışım, iyi mi?" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE MİLLİ TAKIMI ELEŞTİRECEK KİŞİ TERİM'DİR"

Terim'in A Milli Futbol Takımı hakkında yaptığı açıklamalara değinen Yalçın, "Fatih Hoca'nın yaptığı tespitlere dikkat etmek lazım. Dinlemek lazım onu. Duayen olarak gördüğümüz bir isim. Türkiye'de milli takımı eleştirecek kişi Fatih Terim'dir." diye konuştu.

"ARDA, AVRUPA'DA GÜZEL TAKIMLARA GİDEBİLİR"

Arda Turan'ın başarılı olduğunu ve Avrupa'da daha ileriye gidebileceğini belirten Sergen Yalçın, "Arda Turan, Avrupa'da güzel takımlara gidebilir. Arda'ya tavsiyem; Türkiye'den uzak dur. Başımıza gelenleri gördün işte. Daha ötesi var mı?" dedi.


 

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