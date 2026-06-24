Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Dünya Kupası B Grubu'nda tur atlayanlar belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda İsviçre, Kanada'yı 2-1; Bosna Hersek ise Katar'ı 3-1 mağlup etti. İsviçre lider, Kanada ikinci olarak son 32 turuna yükselirken, Bosna Hersek en iyi üçüncüler şansını sürdürdü, Katar ise elendi.

calendar 24 Haziran 2026 23:58
Haber: Sporx.com
SPORX AI BAKIŞI
Dünya Kupası B Grubu'nda tur atlayanlar belli oldu
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2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nun son maçlarında İsviçre ile Kanada ve Bosna Hersek ile Katar karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda oynanan maçta İsviçre, Kanada'yı 2-1 yendi

ABD'nin Seattle kentindeki Seattle Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ise Bosna Hersek, Katar'ı 3-1 mağlup etti.

İsviçre'ye Kanada karşısında galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Ruben Vargas ve 57. dakikada Johan Manzambi kaydetti. Kanada'nın tek golü ise 76. dakikada Promise David'den geldi.

Bosna Hersek'e galibiyeti getiren golleri ise 29. dakikasında Kerim Alajbegovic, 34. dakikada kendi kalesine Sultan Al-Brake ve 80. dakikada Ermin Mahmic attı. Katar'ın tek golü ise Hassan Alhaydos'tan geldi.

İSVİÇRE VE KANADA TURLADI

Bu sonuçlarla birlikte İsviçre 7 puanla grubu lider tamamlayarak son 32 turuna adını yazdırdı. Kanada ile Bosna Hersek 4'er puana ulaşırken Kanada, averaj üstünlüğüyle 2. sırada yer aldı ve grupta son 32 turuna yükselen diğer takım olmayı başardı.

BOSNA HERKES, EN İYİ 3.'LER ARASINA GİRMEYİ BEKLEYECEK

Grubu 3. sırada tamamlayan Bosna Hersek ise gruplarda en iyi 8 üçüncü arasına girip son 32'ye yükselmek için diğer gruplardaki maçların tamamlanmasını bekleyecek.

KATAR ELENDİ

Katar ise 1 puanda kalarak turnuvaya veda etti.

DETAYLAR BİRAZDAN...

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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