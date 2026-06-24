24 Haziran
Bosna Hersek-Katar
2-157'
24 Haziran
İsviçre-Kanada
2-061'
25 Haziran
Fas-Haiti
01:00
25 Haziran
İskoçya-Brezilya
01:00
25 Haziran
Güney Afrika-Güney Kore
04:00
25 Haziran
Çekya-Meksika
04:00

Tottenham'dan kaleye 37'lik takviye

Transfer piyasasına hızlı giren Tottenham, bir takviye de kaleye yaptı. Londra temsilcisi, Burnley'den ayrılan Martin Dubravka'yı renklerine bağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 22:16
Tottenham'dan kaleye 37'lik takviye
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İngiltere Premier Lig'de küme düşmekten son haftalarda kurtulan Tottenham, yeni sezon hazırlıklarına erken başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Londra temsilcisi, 2025-2026 sezonu bittiği gibi takviyelere başladı. Brighton'dan van Hecke'nin bonservisini alan İngiliz ekibi, Andrew Robertson ve Marcos Senesi'yi de kadrosuna kattı.

Tottenham son olarak Burnley'de sözleşmesi sona eren kaleci Martin Dubravka'yı transfer etti.

Tottenham'ın Dubravka'yı transfer etmesiyle Kinsky'nin 1. kaleci olması ve Dubravka'nın 2. kaleci olması bekleniyor. Böylelikle İtalyan kaleci Vicario bu yaz takımdan ayrılabilir.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.