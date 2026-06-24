Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!

İsmail Kartal'ı göreve getiren Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için de çalışmalarına başladı.
Fenerbahçe'nin, Marsilya forması giyen Mason Greenwood'un transferi için oyuncu tarafıyla anlaşma sağladığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE L'Equipe'in haberine göre sarı-lacivertliler, İngiliz futbolcunun transferinde önemli bir adım attı ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.
Haberde sarı lacivertlilerin 25 yaşındaki oyuncuya cömert bir maaş teklif ettikleri bilgisine yer verildi.
MARSİLYA'NIN BEKLENTİSİ YÜKSEK
Öte yandan, Marsilya'nın Greenwood için 50 ila 55 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.
FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ
Fenerbahçe'nin ise Fransız ekibine 30 milyon euro ve bonuslardan oluşan bir teklif sunduğu aktarıldı.
Taraflar arasındaki bonservis farkının sürdüğü ve görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.
HAKAN SAFİ DETAYI
Öte yandan Fenerbahçe'de başkanlık seçimlerinde aday olan Hakan Safi'nin de seçim sürecinde Mason Greenwood transferini vaat ettiği hatırlatıldı. Haberde, Safi'nin o dönemde oyuncu ve çevresiyle anlaşma sağladığı, yeni yönetimin ise bu temasları sürdürerek transfer için yeniden harekete geçtiği kaydedildi.
Fenerbahçe'nin, Marsilya forması giyen Mason Greenwood'un transferi için oyuncu tarafıyla anlaşma sağladığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE L'Equipe'in haberine göre sarı-lacivertliler, İngiliz futbolcunun transferinde önemli bir adım attı ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.
Haberde sarı lacivertlilerin 25 yaşındaki oyuncuya cömert bir maaş teklif ettikleri bilgisine yer verildi.
MARSİLYA'NIN BEKLENTİSİ YÜKSEK
Öte yandan, Marsilya'nın Greenwood için 50 ila 55 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.
FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ
Fenerbahçe'nin ise Fransız ekibine 30 milyon euro ve bonuslardan oluşan bir teklif sunduğu aktarıldı.
Taraflar arasındaki bonservis farkının sürdüğü ve görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.
HAKAN SAFİ DETAYI
Öte yandan Fenerbahçe'de başkanlık seçimlerinde aday olan Hakan Safi'nin de seçim sürecinde Mason Greenwood transferini vaat ettiği hatırlatıldı. Haberde, Safi'nin o dönemde oyuncu ve çevresiyle anlaşma sağladığı, yeni yönetimin ise bu temasları sürdürerek transfer için yeniden harekete geçtiği kaydedildi.