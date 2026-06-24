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Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı öne sürülen Mason Greenwood transferinde gözler Marsilya ile yapılacak bonservis görüşmelerine çevrildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 19:35 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026 19:48
Haber: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!
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İsmail Kartal'ı göreve getiren Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için de çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe'nin, Marsilya forması giyen Mason Greenwood'un transferi için oyuncu tarafıyla anlaşma sağladığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla L'Equipe'in haberine göre sarı-lacivertliler, İngiliz futbolcunun transferinde önemli bir adım attı ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Haberde sarı lacivertlilerin 25 yaşındaki oyuncuya cömert bir maaş teklif ettikleri bilgisine yer verildi.

MARSİLYA'NIN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Öte yandan, Marsilya'nın Greenwood için 50 ila 55 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Fenerbahçe'nin ise Fransız ekibine 30 milyon euro ve bonuslardan oluşan bir teklif sunduğu aktarıldı.

Taraflar arasındaki bonservis farkının sürdüğü ve görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

HAKAN SAFİ DETAYI

Öte yandan Fenerbahçe'de başkanlık seçimlerinde aday olan Hakan Safi'nin de seçim sürecinde Mason Greenwood transferini vaat ettiği hatırlatıldı. Haberde, Safi'nin o dönemde oyuncu ve çevresiyle anlaşma sağladığı, yeni yönetimin ise bu temasları sürdürerek transfer için yeniden harekete geçtiği kaydedildi.   

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