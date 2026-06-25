Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Richards: "Türkiye'yi hafife almayacağız"

ABD Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Chris Richards, Türkiye'nin kaliteli bir takım olduğunu belirterek ay-yıldızlı ekibi kesinlikle küçümsemeyeceklerini ifade etti.

calendar 25 Haziran 2026 01:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Richards: 'Türkiye'yi hafife almayacağız'
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. maçında Türkiye ile karşılaşacak ABD'de milli futbolcu Chris Richards, Türkiye'nin erken elenmesini beklemediklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Takımın kamp yaptığı Great Park Sports Complex'te basın mensuplarına açıklamada bulunan Richards, grupta şu ana kadar iyi bir iş çıkardıklarını ve Türkiye karşısında kazanarak son 32 turuna 9 puanla çıkmak istediklerini belirtti.

"GERÇEKTEN İYİ BİR OYUNCU KÜLTÜRÜ OLUŞTURDUK"

Takımda iyi bir hava yakaladıklarını dile getiren 26 yaşındaki futbolcu, "Bence sahip olduğumuz başarının bununla çok ilgisi var. Gerçekten iyi bir oyuncu kültürü oluşturduğumuzu düşünüyorum. Fazla milli maça çıkmamış oyuncular bile bu gruba dahil oldu ve çok iyi uyum sağladılar. Saha içinde ve dışında kardeş gibi hissediyoruz. Bunu kutlamalarımızdan, her ikili mücadelede birbirimizi desteklememizden, küçük bir gerginlik olduğunda herkesin oraya koşmasından görebilirsiniz. Saha dışındaki arkadaşlığı gerçekten sevdiğinizde, saha içinde işlerin çok daha kolaylaştığını düşünüyorum." dedi.

"TÜRKİYE'NİN ERKEN ELENMESİNİ BEKLEMİYORDUK"

Richards, her maçta forma giymek istediğini belirterek, Türkiye karşısında nasıl bir kadronun sahada olacağını bilmediğini söyledi.

Türkiye'nin kaliteli oyunculara sahip olduğunu ifade eden Richards, "Son Avrupa Şampiyonası'nda çok güçlü bir takım olduklarını hatırlıyorum ve bence Türkiye'nin iyi bir futbol kültürü var. Türkiye'nin bu kadar erken elenmesini beklemiyorduk ama ne olursa olsun onları hafife almayacağız. Yarın sahaya çıkıp hala 3 puan almaya çalışacaklarını biliyoruz, bu yüzden nihayetinde kazanmaya çalışmalıyız." diye konuştu.

Avrupa ekiplerinin Kuzey Amerika takımlarını "kolay lokma" olarak gördüğünü söyleyen Richards, "Tam tersi olduğunu size göstereceğiz. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapmak istiyoruz. Dünya Kupası'na girerken sadece kazanmak değil, tarih yazmak hakkında da konuştuk. Her maçı ve her antrenmanı tarih yazmaya devam etmek için bir fırsat olarak görüyoruz." dedi.

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Dünya Kupası B Grubu
Dünya Kupası B Grubu'nda tur atlayanlar belli oldu
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32106157
2Fas31204315
3İskoçya310213-23
4Haiti301226-41
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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