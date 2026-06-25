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Oğuzhan Matur Amedspor'a veda etti

Futbolcu Oğuzhan Matur, Amed Sportif Faaliyetler ile yollarını ayırdığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 00:18 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 04:22
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Oğuzhan Matur Amedspor'a veda etti
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Sol bekte görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeşil-kırmızılı kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayrıldıklarını belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Oğuzhan Matur, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çok güzel anılar biriktirdiğim Amedspor ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bu kısa süreçte güzel zaman geçirdiğim takım arkadaşlarıma, hocalarıma, başkanımıza, yönetimimize ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Özellikle beni ilk günden itibaren sıcak karşılayan Diyarbakır halkına ve coşkulu taraftarlarımıza minnetlerimi sunarım. Hoşçakalın."

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