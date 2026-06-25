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İspanya'da şampiyon Valencia Basket!

Play-off finali dördüncü maçında Barcelona'yı 108-84 mağlup eden Valencia, seriyi 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 23:24 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 04:11
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
İspanya'da şampiyon Valencia Basket!
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İspanya Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Valencia Basket, deplasmanda Barcelona'yı 108-84 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve şampiyon oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-23 önde tamamlayan Valencia, soyunma odasına 47-35 üstün girdi.

İkinci yarıda farkı iyice açan Valencia Basket, üçüncü periyodunu 82-64 önde geçtiği karşılaşmadan 108-84 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

Valencia, İspanya Basketbol Ligi'nde ikinci kez kupayı müzesine götürdü. Valencia, ligde ilk şampiyonluğunu 2017'de elde etmişti.

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