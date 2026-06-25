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Fenerbahçe'den Mauro Junior hamlesi!

Sol bek transferini öncelikleri arasına alan Fenerbahçe'nin, PSV Eindhoven forması giyen Mauro Junior için harekete geçtiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 07:23 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 08:22
Haber: Fanatik
Fenerbahçe'den Mauro Junior hamlesi!
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sol bek arayışları hız kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik Direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin, rotasını Hollanda'ya çevirdiği öne sürüldü.

HEDEF MAURO JUNIOR

Fenerbahçe'nin gündemindeki isim, PSV Eindhoven forması giyen Mauro Junior oldu. Hollanda basınında da sarı-lacivertlilerle anılan 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı belirtildi.

İSMAİL KARTAL'DAN ONAY

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da oyuncu hakkında hazırlanan raporlara olumlu görüş bildirdiği ifade edildi. Sol bekin yanı sıra orta sahanın farklı bölgelerinde ve kanatta da görev yapabilen Mauro Junior'un çok yönlü yapısıyla teknik heyetin beğenisini kazandığı aktarıldı.

12 MİLYON EURO DETAYI

PSV Eindhoven ile sözleşmesinde yaklaşık 12 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan Brezilyalı futbolcu için Fenerbahçe'nin farklı formüller üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Sarı-lacivertli yönetimin, Grimaldo transferini tamamen rafa kaldırmadığı ancak mali şartların oluşmaması halinde Mauro Junior için daha somut adımlar atmasının beklendiği öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon PSV formasıyla 37 maça çıkıp 34'ünde ilk 11'de yer alan Brezilyalı oyuncu 1 gol 11 asistlik katkı sağladı.

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