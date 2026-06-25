Olympiakos'tan Amrabat atağı!

Fenerbahçe'nin Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'a Avrupa'dan ilgi sürüyor. Olympiakos, 29 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MENDILIBAR İSTİYOR
Olympiakos Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar'ın Amrabat'ın transferini istediği öne sürüldü. İki kulüp arasında şu ana kadar resmi bir anlaşmanın bulunmadığı ifade edildi.
TALİPLERİ ARTIYOR
Sofyan Amrabat'la yalnızca Olympiakos'un değil, İspanya'dan Real Betis ve Süper Lig'den Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edildi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon başında Real Betis'e kiralık olarak giden Amrabat, tüm kulvarlarda 23 resmi maçta forma giydi. Faslı orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 1 gol kaydederken, 5 sarı kart gördü ve 19 mücadeleye ilk 11'de başladı.
Olympiakos Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar'ın Amrabat'ın transferini istediği öne sürüldü. İki kulüp arasında şu ana kadar resmi bir anlaşmanın bulunmadığı ifade edildi.
TALİPLERİ ARTIYOR
Sofyan Amrabat'la yalnızca Olympiakos'un değil, İspanya'dan Real Betis ve Süper Lig'den Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edildi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon başında Real Betis'e kiralık olarak giden Amrabat, tüm kulvarlarda 23 resmi maçta forma giydi. Faslı orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 1 gol kaydederken, 5 sarı kart gördü ve 19 mücadeleye ilk 11'de başladı.