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Pavard, Galatasaray'ın radarında

Galatasaray, bonservisi Inter'de olan Benjamin Pavard'ı listesine ekledi. Hem stoper hem de sağ bekte forma giyen 30 yaşındaki Fransız futbolcu için çalışmaların başladığı dile getirildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 10:34
Haber: Fotomaç
Pavard, Galatasaray'ın radarında
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Defans hattını güçlendirmek isteyen ve Şampiyonlar Ligi için geniş bir rotasyon düşünen Galatasaray'da Benjamin Pavard ismi gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bonservisi Inter'de olan ve sözleşmesi 2028'de bitecek 30 yaşındaki Fransız savunmacının adı transfer listesine eklendi. Geride kalan sezonu Marsilya'da kiralık geçiren Pavard, stoper ve sağ bekte de forma giyebiliyor.

Pavard'ın yeni sezon öncesi tekliflere açık olduğu kaydedildi.

ÇOK YÖNLÜ FUTBOLCU

Marsilya formasıyla 2025-2026 sezonunda toplamda 37 resmi maça çıkan Pavard, 1 gol atarken, 3 de asist yaptı. Teknik Direktör Okan Buruk'un istediği gibi çok yönlü bir futbolcu olan tecrübeli futbolcu, sağ bekte ve stoperde aynı şekilde oynayabiliyor. Pavard sol bekte de forma giyebiliyor.

Öte yandan Fransız savunmacı, hem 3'lü savunma hem de 4'lü savunmada görev yapabiliyor. İnter'in de gelen tekliflere sıcak baktığı dile getirildi.

KARİYERİNDE BÜYÜK BAŞARILAR VAR

Benjamin Pavard, kariyeri boyunca büyük başarılara imza attı. Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası ve 2021 UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan tecrübeli savunmacı Bayern Münih'le de Şampiyonlar Ligi'ni ve FIFA Kulüpler Dünya Kupasını kaldırdı. Pavard ayrıca Bayern'le 4, İnter'le de 1 lig şampiyonluğu yaşadı.

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