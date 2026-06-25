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Milli pentatletler final sahnesinde!

Milli modern pentatloncular, Macaristan'daki Dünya Kupası finalinde yarışacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 10:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli pentatletler final sahnesinde!
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Milli sporcular, Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın Macaristan'da düzenlenecek final etabında mücadele edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre başkent Budapeşte'de yarın başlayacak organizasyon, 28 Haziran'a kadar sürecek.

Kupada Türkiye'yi, İlke Özyüksel Mihrioğlu, Sıdal Aslan, Eren Kıvanç Taşyaran ve Buğra Ünal temsil edecek.

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