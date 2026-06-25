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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'nin kalecisine kanca!

Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan Dominik Livakovic'in şartlarını araştırdığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 07:50 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 08:24
Haber: Sabah
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'nin kalecisine kanca!
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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta kaleci transferi gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlıların, Fenerbahçe'nin bonservisini elinde bulundurduğu Dominik Livakovic'i transfer listesine aldığı iddia edildi.

LIVAKOVIC GÜNDEMDE

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Dinamo Zagreb'de geçiren Hırvat kalecinin, sarı-lacivertli takıma dönmeye sıcak bakmadığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin, Dinamo Zagreb'in yaklaşık 3 milyon euroluk teklifini yetersiz bularak geri çevirdiği belirtilirken, Beşiktaş yönetiminin oyuncunun mali şartlarını araştırdığı ifade edildi.

ITALIANO'DAN ONAY

Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun 31 yaşındaki file bekçisi için olumlu rapor verdiği ve transferine onay verdiği aktarıldı. Beşiktaş'ın transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle gerçekleştirmeyi planladığı öne sürüldü.

DÜNYA KUPASI'NDA DİKKAT ÇEKTİ

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini koruyan Dominik Livakovic, performansıyla dikkat çekiyor.

İngiltere karşısında yediği dört gole rağmen yaptığı yedi kurtarışla maçın oyuncusu seçilen tecrübeli kaleci, Avrupa basınından da övgü aldı.

6.5 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 2023 yaz transfer döneminde Dinamo Zagreb'den 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

31 yaşındaki kalecinin Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

MİLLİ TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ

Hırvatistan Milli Takımı'nın değişmez isimlerinden biri olan Livakovic, milli formayı bugüne kadar 77 kez giydi. Tecrübeli kaleci, milli takım kariyerinde 83 gol yerken 24 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

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