Beşiktaş'tan Fenerbahçe'nin kalecisine kanca!

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta kaleci transferi gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlıların, Fenerbahçe'nin bonservisini elinde bulundurduğu Dominik Livakovic'i transfer listesine aldığı iddia edildi.
LIVAKOVIC GÜNDEMDE
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Dinamo Zagreb'de geçiren Hırvat kalecinin, sarı-lacivertli takıma dönmeye sıcak bakmadığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin, Dinamo Zagreb'in yaklaşık 3 milyon euroluk teklifini yetersiz bularak geri çevirdiği belirtilirken, Beşiktaş yönetiminin oyuncunun mali şartlarını araştırdığı ifade edildi.
ITALIANO'DAN ONAY
Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun 31 yaşındaki file bekçisi için olumlu rapor verdiği ve transferine onay verdiği aktarıldı. Beşiktaş'ın transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle gerçekleştirmeyi planladığı öne sürüldü.
DÜNYA KUPASI'NDA DİKKAT ÇEKTİ
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini koruyan Dominik Livakovic, performansıyla dikkat çekiyor.
İngiltere karşısında yediği dört gole rağmen yaptığı yedi kurtarışla maçın oyuncusu seçilen tecrübeli kaleci, Avrupa basınından da övgü aldı.
6.5 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 2023 yaz transfer döneminde Dinamo Zagreb'den 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
31 yaşındaki kalecinin Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro olarak gösteriliyor.
MİLLİ TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ
Hırvatistan Milli Takımı'nın değişmez isimlerinden biri olan Livakovic, milli formayı bugüne kadar 77 kez giydi. Tecrübeli kaleci, milli takım kariyerinde 83 gol yerken 24 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.
LIVAKOVIC GÜNDEMDE
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Dinamo Zagreb'de geçiren Hırvat kalecinin, sarı-lacivertli takıma dönmeye sıcak bakmadığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin, Dinamo Zagreb'in yaklaşık 3 milyon euroluk teklifini yetersiz bularak geri çevirdiği belirtilirken, Beşiktaş yönetiminin oyuncunun mali şartlarını araştırdığı ifade edildi.
ITALIANO'DAN ONAY
Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun 31 yaşındaki file bekçisi için olumlu rapor verdiği ve transferine onay verdiği aktarıldı. Beşiktaş'ın transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle gerçekleştirmeyi planladığı öne sürüldü.
DÜNYA KUPASI'NDA DİKKAT ÇEKTİ
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini koruyan Dominik Livakovic, performansıyla dikkat çekiyor.
İngiltere karşısında yediği dört gole rağmen yaptığı yedi kurtarışla maçın oyuncusu seçilen tecrübeli kaleci, Avrupa basınından da övgü aldı.
6.5 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 2023 yaz transfer döneminde Dinamo Zagreb'den 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
31 yaşındaki kalecinin Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro olarak gösteriliyor.
MİLLİ TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ
Hırvatistan Milli Takımı'nın değişmez isimlerinden biri olan Livakovic, milli formayı bugüne kadar 77 kez giydi. Tecrübeli kaleci, milli takım kariyerinde 83 gol yerken 24 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.