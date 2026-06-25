Beşiktaş'a Çek duvar: Ladislav Krejci

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz basını, siyah beyazlı ekibin Wolverhampton forması giyen Ladislav Krejci'yi gündemine aldığını öne sürdü.
Beşiktaş'ın Çekyalı stoper için girişimde bulunacağı ve İngiliz kulübünün gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.
27 yaşındaki savunmacı, geçen sezon gösterdiği performansla dikkat çekti. 28 Premier Lig maçında 2 gol 1 asistle oynayan Krejci, takımının küme düşmesine engel olamadı.
Çek oyuncuyu kadrosunda tutmak isteyen İngiliz ekibinin Krejci'yi ekonomik şartlar nedeniyle elden çıkarmak için zorlanmayacağı ve bonservis konusunda aceleci davranmayacağı vurgulandı.
Girona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Krejci'nin satın alma opsiyonunu kullanan Wolverhampton, yaklaşık 30 milyon avroluk maliyet üstlenmişti.
Çekya formasıyla 29 maçta 6 kez gol sevinci yaşayan Ladislav Krejci, 2026 Dünya Kupası'nda da Güney Kore ve Güney Afrika'ya karşı 90'ar dakika görev aldı.
ALTERNATİF İSİMLER ÜZERİNDE DE TEMASLAR DEVAM EDİYOR
Yönetimin stoper bölgesi için çalışmalarını sürdürdüğü ve alternatif isimler üzerinde de temaslarına devam ettiği öğrenildi.
Beşiktaş'ın Çekyalı stoper için girişimde bulunacağı ve İngiliz kulübünün gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.
27 yaşındaki savunmacı, geçen sezon gösterdiği performansla dikkat çekti. 28 Premier Lig maçında 2 gol 1 asistle oynayan Krejci, takımının küme düşmesine engel olamadı.
Çek oyuncuyu kadrosunda tutmak isteyen İngiliz ekibinin Krejci'yi ekonomik şartlar nedeniyle elden çıkarmak için zorlanmayacağı ve bonservis konusunda aceleci davranmayacağı vurgulandı.
Girona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Krejci'nin satın alma opsiyonunu kullanan Wolverhampton, yaklaşık 30 milyon avroluk maliyet üstlenmişti.
Çekya formasıyla 29 maçta 6 kez gol sevinci yaşayan Ladislav Krejci, 2026 Dünya Kupası'nda da Güney Kore ve Güney Afrika'ya karşı 90'ar dakika görev aldı.
ALTERNATİF İSİMLER ÜZERİNDE DE TEMASLAR DEVAM EDİYOR
Yönetimin stoper bölgesi için çalışmalarını sürdürdüğü ve alternatif isimler üzerinde de temaslarına devam ettiği öğrenildi.