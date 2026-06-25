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Wilfried Singo'ya İnce koruması

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, Wilfried Singo için Fildişi ile temaslara başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 08:59
Haber: Takvim
Wilfried Singo'ya İnce koruması
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2026 FIFA Kupası'nda Fildişi Sahilli formasıyla Almanya'ya karşı mücadele ederken sakatlanan Wilfried Singo ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce'nin, Fildişi Sahilli Futbol Federasyonu ile temas kurduğu ve sakatlık durumundan dolayı oyuncunun riske edilmemesi gerektiğini söylediği öğrenildi.

Dünya Kupası'nda yoluna devam eden Fildişi Sahilli'nde teknik heyet ve sağlık ekibi, Singo'nun durumunu yakından takip etmeyi sürdürecek.

Dünya Kupası'nda ilk iki maçında 3 puan elde eden Fildişi Sahilli son maçında bugün Curaçao ile mücadele edecek.

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