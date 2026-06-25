Wilfried Singo'ya İnce koruması

2026 FIFA Kupası'nda Fildişi Sahilli formasıyla Almanya'ya karşı mücadele ederken sakatlanan Wilfried Singo ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce'nin, Fildişi Sahilli Futbol Federasyonu ile temas kurduğu ve sakatlık durumundan dolayı oyuncunun riske edilmemesi gerektiğini söylediği öğrenildi.
Dünya Kupası'nda yoluna devam eden Fildişi Sahilli'nde teknik heyet ve sağlık ekibi, Singo'nun durumunu yakından takip etmeyi sürdürecek.
Dünya Kupası'nda ilk iki maçında 3 puan elde eden Fildişi Sahilli son maçında bugün Curaçao ile mücadele edecek.
Dünya Kupası'nda yoluna devam eden Fildişi Sahilli'nde teknik heyet ve sağlık ekibi, Singo'nun durumunu yakından takip etmeyi sürdürecek.
Dünya Kupası'nda ilk iki maçında 3 puan elde eden Fildişi Sahilli son maçında bugün Curaçao ile mücadele edecek.