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Como, İsmail Yüksek'i takibe aldı!

Serie A ekibi Como'nun, A Milli Takım'ın ABD maçı sonrası İsmail Yüksek için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öne sürüldü. Sarı-lacivertli yönetim ve Teknik Direktör İsmail Kartal'ın ise milli futbolcuyu bırakmaya sıcak bakmadığı iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 08:48 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 08:52
Haber: Takvim, Fotoğraf: X.com
Como, İsmail Yüksek'i takibe aldı!
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e Avrupa'dan ilgi devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Serie A ekiplerinden Como, A Milli Takım'ın ABD ile oynayacağı Dünya Kupası maçının ardından milli futbolcu için Fenerbahçe'ye resmi teklif sunmaya hazırlanıyor.

COMO HAREKETE GEÇİYOR

İtalyan ekibinin İsmail Yüksek için yaklaşık 20 milyon euroluk bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Transfer girişiminin Dünya Kupası'nın ardından resmiyet kazanmasının beklendiği aktarıldı.

İSMAİL KARTAL AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın İsmail Yüksek'in takımda kalmasını istediği belirtildi.

Deneyimli teknik adamın yönetimle yaptığı görüşmede, "Bu sezon bizim için çok önemli. Takımın en önemli oyuncularından biri olan İsmail ile devam etmeliyiz." ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Sarı-lacivertli yönetimin de milli futbolcunun satışına sıcak bakmadığı öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 47 resmi maça çıkan İsmail Yüksek, 2 gol atarken 3 de asistlik katkı sağladı.

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