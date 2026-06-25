Fenerbahçe'nin korktuğu başına gelmedi; UEFA cezası

UEFA'dan yüksek meblağlı para ve puan silme cezası bekleyen Fenerbahçe'nin korktuğu başına gelmedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 24 Ocak 2026'da UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulundan (CFCB) dört müfettiş ve bağımsız denetim kuruluşu Deloitte, sarı lacivertli kulübe gelerek iki gün boyunca incelemelerde bulunmuştu. Jose Mourinho ve Diego Carlos'la yapılan sözleşmelerde harcama limitlerinin aşıldığını belirleyen CFCB, Kerem Aktürkoğlu transferinde de talimatlara aykırı hareket tespit etti.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe'den yazılı savunma isteyen kurul, nihai kararını verdi ve sarı lacivertli kulübü 7,5 milyon Euro para cezasına çarptırırken, mali disiplin ihtarı verdi.
KARAR BİLDİRİLECEK
Kararın cuma günü Fenerbahçe Kulübü'ne tebliğ edilmesi bekleniyor. Fenerbahçe daha önce UEFA'nın talebi üzerine Kerem'in sözleşmesini yeniden revize etmiş, oyuncunun 5 yılda alacağı ücret kalan dört yıla eşit olarak dağıtılmıştı.
Mali disiplin ihtarı sebebiyle Fenerbahçe, UEFA ile 3-4 sezonluk uzlaşma yapmak zorunda.
7,5 MİLYON EURO NASIL TAHSİL EDİLECEK?
UEFA, bu tarz cezaları tek kalemde kesmiyor. Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarından elde edeceği ayak bastı parası, yayın havuzu gelirleri ve maç başı primleri UEFA kasasında tutuluyor. Cezanın 2 milyon Euro'luk kısmının sabit kalması, geriye kalan 5,5 milyon Euro'luk bölümünün ise "ertelenmiş/şartlı" ceza olarak belirlenmesi bekleniyor.
Eğer Fenerbahçe önümüzdeki 3-4 mali yıl boyunca UEFA'ya verdiği yapılandırma sözlerini tutturursa, bu şartlı kısım kulübün kasasında kalacak. Aksi takdirde o para da Avrupa gelirlerinden kesilecek. Kısaca; kulübün kasasından sıcak para çıkışı olmayacak.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe'den yazılı savunma isteyen kurul, nihai kararını verdi ve sarı lacivertli kulübü 7,5 milyon Euro para cezasına çarptırırken, mali disiplin ihtarı verdi.
KARAR BİLDİRİLECEK
Kararın cuma günü Fenerbahçe Kulübü'ne tebliğ edilmesi bekleniyor. Fenerbahçe daha önce UEFA'nın talebi üzerine Kerem'in sözleşmesini yeniden revize etmiş, oyuncunun 5 yılda alacağı ücret kalan dört yıla eşit olarak dağıtılmıştı.
Mali disiplin ihtarı sebebiyle Fenerbahçe, UEFA ile 3-4 sezonluk uzlaşma yapmak zorunda.
7,5 MİLYON EURO NASIL TAHSİL EDİLECEK?
UEFA, bu tarz cezaları tek kalemde kesmiyor. Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarından elde edeceği ayak bastı parası, yayın havuzu gelirleri ve maç başı primleri UEFA kasasında tutuluyor. Cezanın 2 milyon Euro'luk kısmının sabit kalması, geriye kalan 5,5 milyon Euro'luk bölümünün ise "ertelenmiş/şartlı" ceza olarak belirlenmesi bekleniyor.
Eğer Fenerbahçe önümüzdeki 3-4 mali yıl boyunca UEFA'ya verdiği yapılandırma sözlerini tutturursa, bu şartlı kısım kulübün kasasında kalacak. Aksi takdirde o para da Avrupa gelirlerinden kesilecek. Kısaca; kulübün kasasından sıcak para çıkışı olmayacak.