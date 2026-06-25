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Beşiktaş'a Dusan Vlahovic müjdesi!

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta forvet transferi konusunda heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların uzun süredir gündeminde yer alan Dusan Vlahovic cephesinden gelen son haberler, Kartal'ın elini güçlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 10:17 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 10:18
Haber: Fanatik, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a Dusan Vlahovic müjdesi!
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Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen ve golcü transferinde çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-Beyazlılar'ın, çok istediği Dusan Vlahovic, sözleşmesinin sona erdiği Juventus'un yeni teklifini reddetti. Gelen haberlere göre Torino ekibi, senelik 6 milyon Euro ve 1+1 yıllık sözleşme önerdi.

26 yaşındaki forvet ise kendisini garanti altına almak için uzun vadeli bir kontrat talep etti. Bu gelişmelerin üzerine Sırp futbolcu ve Juve arasındaki görüşmelerin tıkandığı belirtildi. Vlahovic için en ciddi teklif ise Beşiktaş'tan geldi.

Daha önce gelen haberler arasında Kara Kartal'ın yıllık 10 milyon Euro'dan, 3 senelik teklif yaptığı öne sürülmüştü. Yıldız santrforun ise bu öneriye sıcak baktığı gelen haberler arasında yer aldı.

ROTASINI BEŞİKTAŞ'A ÇEVİREBİLİR

Ancak Vlahovic'in, Siyah-Beyazlılar dışında kendisi için gelecek teklifleri de dinlemek istediği belirtildi. Sırp golcünün ilk hedefinin hâlâ Avrupa'nın 5 büyük ligi olduğu öğrenildi. Ancak 26 yaşındaki oyuncu, istediği teklifleri alamaması halinde rotasını Kara Kartal'a çevirebilir.  


 

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