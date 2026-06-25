Fenerbahçe'de Ollie Watkins iddiası!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken gündem bir santrfor takviyesi daha... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE VEDAT MURIQI GERİ DÖNDÜ
Daha önce 2019/2020 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen ve son olarak da LaLiga'da Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye geri döndü. Sarı lacivertliler 32 yaşındaki golcüyü 15.50 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.
GUIRASSY İÇİN SÜREÇ UZADI
Forvet transferinde listenin ilk sırasında yer alan Guirassy için kulübü Dortmund ile pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe süreç uzayınca alternatif isimlere yöneldi. Tecrübeli forvetin, 40 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemek istemeyen sarı-lacivertliler, oyuncuyu daha uygun bir bedelle kadrosuna katmak istiyor.
OLLIE WATKINS İDDİASI
Milliyet'te yer alan habere göre; Guirassy transferinin bugüne kadar sonuçlanmamasının ardından Fenerbahçe Yönetimi, Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Ollie Watkins'i gündemine aldı.
Sarı-lacivertli idareciler transfer şartlarını sorarken, oyuncunun da teklife sıcak baktığı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi olan Watkins geçen sezon 55 maçta 21 gol atıp, 5 asist yaptı.
Daha önce 2019/2020 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen ve son olarak da LaLiga'da Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye geri döndü. Sarı lacivertliler 32 yaşındaki golcüyü 15.50 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.
GUIRASSY İÇİN SÜREÇ UZADI
Forvet transferinde listenin ilk sırasında yer alan Guirassy için kulübü Dortmund ile pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe süreç uzayınca alternatif isimlere yöneldi. Tecrübeli forvetin, 40 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemek istemeyen sarı-lacivertliler, oyuncuyu daha uygun bir bedelle kadrosuna katmak istiyor.
OLLIE WATKINS İDDİASI
Milliyet'te yer alan habere göre; Guirassy transferinin bugüne kadar sonuçlanmamasının ardından Fenerbahçe Yönetimi, Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Ollie Watkins'i gündemine aldı.
Sarı-lacivertli idareciler transfer şartlarını sorarken, oyuncunun da teklife sıcak baktığı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi olan Watkins geçen sezon 55 maçta 21 gol atıp, 5 asist yaptı.