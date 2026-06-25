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Fenerbahçe'de Ollie Watkins iddiası!

Fenerbahçe'nin, Serhou Guirassy transferindeki belirsizliğin uzaması üzerine Aston Villa'nın golcüsü Ollie Watkins için girişimlere başladığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 11:24
Fenerbahçe'de Ollie Watkins iddiası!
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Daha önce 2019/2020 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen ve son olarak da LaLiga'da Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye geri döndü. Sarı lacivertliler 32 yaşındaki golcüyü 15.50 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

GUIRASSY İÇİN SÜREÇ UZADI

Forvet transferinde listenin ilk sırasında yer alan Guirassy için kulübü Dortmund ile pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe süreç uzayınca alternatif isimlere yöneldi. Tecrübeli forvetin, 40 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemek istemeyen sarı-lacivertliler, oyuncuyu daha uygun bir bedelle kadrosuna katmak istiyor.

OLLIE WATKINS İDDİASI

Milliyet'te yer alan habere göre; Guirassy transferinin bugüne kadar sonuçlanmamasının ardından Fenerbahçe Yönetimi, Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Ollie Watkins'i gündemine aldı.

Sarı-lacivertli idareciler transfer şartlarını sorarken, oyuncunun da teklife sıcak baktığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi olan Watkins geçen sezon 55 maçta 21 gol atıp, 5 asist yaptı. 

 

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