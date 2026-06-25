2026 NBA Draftı ikinci turunda tüm seçimler belli oldu

2026 NBA Draftı'nın ikinci turu da ilk tur kadar hareketli geçerken, takımlar kadrolarını tamamlamak adına önemli hamlelere imza attı.
Gecede yalnızca oyuncu seçimleri değil, birçok draft hakkı da el değiştirirken, ikinci turun en dikkat çeken işlemlerinden biri New York Knicks ile Houston Rockets arasında gerçekleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İlk turdaki seçimini takaslayarak ikinci tura kalan Knicks, elindeki 31. sıra hakkını Houston Rockets'a gönderdi. New York ekibi bu takas karşılığında 39 ve 53. sıra seçimlerinin yanı sıra Sacramento Kings'e ait 2029 ikinci tur draft hakkını kadrosuna kattı.
Rockets ise elde ettiği 55. sıra seçimini daha sonra Los Angeles Clippers'a devrederken, ikinci tur boyunca başka seçim hakları da takımlar arasında el değiştirdi.
Böylece 2026 NBA Draftı'nın ikinci turunda toplam 30 oyuncunun yeni takımları belli olurken, birçok ekip geleceğe yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirdi.
2026 NBA Draftı ikinci turunda yapılan seçimler şu şekilde:
31. sıra: Houston Rockets - Bruce Thornton (Ohio State)
32. sıra: Memphis Grizzlies - Richie Saunders (BYU)
33. sıra: Minnesota Timberwolves - Isaiah Evans (Duke)
34. sıra: Cleveland Cavaliers - Meleek Thomas (Arkansas)
35. sıra: Denver Nuggets - Trevon Brazile (Arkansas)
36. sıra: Los Angeles Clippers - Baba Miller (Cincinnati)
37. sıra: Miami Heat - Ryan Conwell (Louisville)
38. sıra: Indiana Pacers - Braden Smith (Purdue)
39. sıra: New York Knicks - Jack Kayil (ALBA Berlin)
40. sıra: Boston Celtics - Dillon Mitchell (St. John's)
41. sıra: Oklahoma City Thunder - Otega Oweh (Kentucky)
42. sıra: San Antonio Spurs - Ja'Kobi Gillespie (Tennessee)
43. sıra: Brooklyn Nets - Tyler Bilodeau (UCLA)
44. sıra: San Antonio Spurs - Maliq Brown (Duke)
45. sıra: Sacramento Kings - Emmanuel Sharp (Houston)
46. sıra: Washington Wizards - Felix Okpara (Tennessee)
47. sıra: New York Knicks - Tyler Nickel (Vanderbilt)
48. sıra: Dallas Mavericks - Tobi Lawal (Virginia Tech)
49. sıra: Denver Nuggets - Bryce Hopkins (St. John's)
50. sıra: Toronto Raptors - Jaden Bradley (Arizona)
51. sıra: Orlando Magic - Izaiyah Nelson (South Florida)
52. sıra: Atlanta Hawks - Henri Veesaar (North Carolina)
53. sıra: Detroit Pistons - Ugonna Onyenso (Virginia)
54. sıra: Golden State Warriors - Lajae Jones (Florida State)
55. sıra: Los Angeles Clippers - Nick Martinelli (Northwestern)
56. sıra: Dallas Mavericks - Vsevolod Ishchenko (Lokomotiv)
57. sıra: Los Angeles Clippers - Narcisse Ngoy (Auburn)
58. sıra: New Orleans Pelicans - Jaron Pierre Jr. (SMU)
59. sıra: Minnesota Timberwolves - Trey Kaufman-Renn (Purdue)
60. sıra: Milwaukee Bucks - Malique Lewis (South East Melbourne Phoenix)
Gecede yalnızca oyuncu seçimleri değil, birçok draft hakkı da el değiştirirken, ikinci turun en dikkat çeken işlemlerinden biri New York Knicks ile Houston Rockets arasında gerçekleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İlk turdaki seçimini takaslayarak ikinci tura kalan Knicks, elindeki 31. sıra hakkını Houston Rockets'a gönderdi. New York ekibi bu takas karşılığında 39 ve 53. sıra seçimlerinin yanı sıra Sacramento Kings'e ait 2029 ikinci tur draft hakkını kadrosuna kattı.
Rockets ise elde ettiği 55. sıra seçimini daha sonra Los Angeles Clippers'a devrederken, ikinci tur boyunca başka seçim hakları da takımlar arasında el değiştirdi.
Böylece 2026 NBA Draftı'nın ikinci turunda toplam 30 oyuncunun yeni takımları belli olurken, birçok ekip geleceğe yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirdi.
2026 NBA Draftı ikinci turunda yapılan seçimler şu şekilde:
31. sıra: Houston Rockets - Bruce Thornton (Ohio State)
32. sıra: Memphis Grizzlies - Richie Saunders (BYU)
33. sıra: Minnesota Timberwolves - Isaiah Evans (Duke)
34. sıra: Cleveland Cavaliers - Meleek Thomas (Arkansas)
35. sıra: Denver Nuggets - Trevon Brazile (Arkansas)
36. sıra: Los Angeles Clippers - Baba Miller (Cincinnati)
37. sıra: Miami Heat - Ryan Conwell (Louisville)
38. sıra: Indiana Pacers - Braden Smith (Purdue)
39. sıra: New York Knicks - Jack Kayil (ALBA Berlin)
40. sıra: Boston Celtics - Dillon Mitchell (St. John's)
41. sıra: Oklahoma City Thunder - Otega Oweh (Kentucky)
42. sıra: San Antonio Spurs - Ja'Kobi Gillespie (Tennessee)
43. sıra: Brooklyn Nets - Tyler Bilodeau (UCLA)
44. sıra: San Antonio Spurs - Maliq Brown (Duke)
45. sıra: Sacramento Kings - Emmanuel Sharp (Houston)
46. sıra: Washington Wizards - Felix Okpara (Tennessee)
47. sıra: New York Knicks - Tyler Nickel (Vanderbilt)
48. sıra: Dallas Mavericks - Tobi Lawal (Virginia Tech)
49. sıra: Denver Nuggets - Bryce Hopkins (St. John's)
50. sıra: Toronto Raptors - Jaden Bradley (Arizona)
51. sıra: Orlando Magic - Izaiyah Nelson (South Florida)
52. sıra: Atlanta Hawks - Henri Veesaar (North Carolina)
53. sıra: Detroit Pistons - Ugonna Onyenso (Virginia)
54. sıra: Golden State Warriors - Lajae Jones (Florida State)
55. sıra: Los Angeles Clippers - Nick Martinelli (Northwestern)
56. sıra: Dallas Mavericks - Vsevolod Ishchenko (Lokomotiv)
57. sıra: Los Angeles Clippers - Narcisse Ngoy (Auburn)
58. sıra: New Orleans Pelicans - Jaron Pierre Jr. (SMU)
59. sıra: Minnesota Timberwolves - Trey Kaufman-Renn (Purdue)
60. sıra: Milwaukee Bucks - Malique Lewis (South East Melbourne Phoenix)