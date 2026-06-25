Fenerbahçe Beko'dan dev transfer operasyonu!

Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi kadro planlamasında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazanırken, Eurohoops'un aktardığı bilgilere göre kulübün gündeminde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
YOĞUN MESAİ
Takımın özellikle uzun rotasyonu ve dış transfer hamleleri için yoğun mesai harcadığı, bazı isimlerle görüşmelerin ileri aşamaya geldiği ifade ediliyor. Yönetimin, EuroLeague hedefleri doğrultusunda kadroyu güçlendirmek için bütçe ve oyuncu planlamasını yeniden şekillendirdiği belirtiliyor.
Fenerbahçe cephesinde transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, taraftarlar gelecek resmi açıklamalara kilitlenmiş durumda.
TRANSFERDE ANLAŞTIĞI İSİMLER ORTAYA ÇIKTI
İddiaya göre Fenerbahçe Beko'nun anlaşma sağladığı oyuncular arasında Shane Larkin (Anadolu Efes), Shavon Shields (Milano), Braxton Key (Valencia), Marcus Bingham (UNICS), Trent Forrest (Baskonia) ve Ignas Sargiunas (Rytas) yer alıyor.
Bu isimlerin farklı liglerden gelmesi, kulübün geniş ve çok yönlü bir kadro kurma planını ortaya koyuyor.
YOĞUN MESAİ
Takımın özellikle uzun rotasyonu ve dış transfer hamleleri için yoğun mesai harcadığı, bazı isimlerle görüşmelerin ileri aşamaya geldiği ifade ediliyor. Yönetimin, EuroLeague hedefleri doğrultusunda kadroyu güçlendirmek için bütçe ve oyuncu planlamasını yeniden şekillendirdiği belirtiliyor.
Fenerbahçe cephesinde transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, taraftarlar gelecek resmi açıklamalara kilitlenmiş durumda.
TRANSFERDE ANLAŞTIĞI İSİMLER ORTAYA ÇIKTI
İddiaya göre Fenerbahçe Beko'nun anlaşma sağladığı oyuncular arasında Shane Larkin (Anadolu Efes), Shavon Shields (Milano), Braxton Key (Valencia), Marcus Bingham (UNICS), Trent Forrest (Baskonia) ve Ignas Sargiunas (Rytas) yer alıyor.
Bu isimlerin farklı liglerden gelmesi, kulübün geniş ve çok yönlü bir kadro kurma planını ortaya koyuyor.