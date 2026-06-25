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Yüksel Yıldırım: "5 futbolcu ile görüştük ancak..."

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, yeni sezon için yapılan transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 12:38
Yüksel Yıldırım: '5 futbolcu ile görüştük ancak...'
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 2026-2027 sezonu için yapılan transfer çalışmaları hakkında özel açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Transfer listelerinde yer alan 5 aday futbolcu ile görüştüklerini belirten Yüksel Yıldırım, henüz hiçbir oyuncu ile transferleri sonlandırmadıklarını ifade etti.

Samsunspor için en doğru oyunculara giderek sabırla çalışmaları yürüttüklerini belirten Yıldırım, "Transferler sonuçlanmadan görüştüğümüz oyuncu hakkında konuşmayan biriyim. Transfer çalışmaları için 5 tane aday futbolcuyla konuştuk ancak henüz biten bir transferimiz mevcut değil. Takımımız ile adı anılan Jovan Miloseviç ile ilgilendiğimiz haberleri de doğru değil" açıklamalarında bulundu.

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