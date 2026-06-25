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Galatasaray'dan Bursaspor'a teklif: "5 milyon Euro!"

Bursaspor'un genç kalecisi Kerem Matışlı için Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın ısrarı devam ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 12:45
Galatasaray'dan Bursaspor'a teklif: '5 milyon Euro!'
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Bursaspor'un genç kalecisi Kerem Matışlı için Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın ısrarı devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bursa Olay gazetesinde yer alan habere göre; Enes Çelik yönetimi ile temasa geçen Galatasaray 19 yaşındaki eldiven için 5 milyon Euro önerdi, bu teklifi düşük bulan Bursaspor cephesi ise 7 milyon Euro istedi.

BİRÇOK TAKIM TAKİP EDİYOR

Türk futbolunun gelecekte çok şey beklediği, A Milli Takım'da da yer alması beklenen Kerem için Galatasaray'ın şartları zorlaması bekleniyor.

Sarı kırmızılı ekibin yanı sıra, Avrupa'dan birçok kulüp de genç file bekçisinin durumunu yakından takip ederken, geride bıraktığımız sezonda Avrupa kulüpleri Kerem'in maçlarını yerinden izlemişti.

16 MAÇTA GOLE KALESİNİ KAPATTI

Geçen sezon Bursaspor'un şampiyonluk yaşadığı 2.Lig Kırmızı Grup'ta kaleyi teslim alan Kerem, yeşil beyazlı formayla 25 maça çıkarken sadece 10 gol yedi. 19 yaşındaki kaleci, 16 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı. Kerem Matışlı'nın durumuyla ilgili önümüzdeki günlerde gelişmelerin yaşanabileceği dile getirilirken, Bursaspor camiası da Kerem'in durumunu yakından takip ediyor.

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