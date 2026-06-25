Stevens: 'Jaylen Brown bizim için hâlâ çok değerli'

Boston Celtics Basketbol Operasyonları Başkanı Brad Stevens, son günlerde adı sık sık takas iddialarıyla anılan Jaylen Brown hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2026 NBA Draftı'nın ilk turunun ardından konuşan Stevens, Brown'un takımdaki geleceği konusunda kesin ifadeler kullanmaktan kaçınsa da yıldız oyuncunun organizasyon için büyük önem taşıdığını vurguladı:
"Jaylen Brown bizim çok önemli bir parçamız. Gelecekte ne olacağını kimse bilemez. Ancak son birkaç yıldır yaptığımız her şey bu oyuncuların etrafında bir takım inşa etmek üzerineydi.
Hayatta ne olacağını bilemezsiniz. Fakat özellikle şunu çok net söylemek istiyorum; Jaylen bizim için her zaman çok değerliydi. Harika bir takım arkadaşı ve birlikte çalışması son derece keyifli bir insan."
Boston Celtics'in bu hafta Milwaukee Bucks'a yaptığı Giannis Antetokounmpo teklifinde Jaylen Brown'u da pakete dahil ettiği öne sürülmüştü. Bucks'ın tercihini Miami Heat ile yaptığı takastan yana kullanmasına rağmen Celtics'in Brown için gelecek tekliflere tamamen kapalı olmadığı belirtiliyor.
2023 yılında beş yıl ve 285.4 milyon dolarlık kontrat uzatmasına imza atan Brown'un sözleşmesi 2028-29 sezonunun sonuna kadar devam ediyor. Yıldız oyuncu ayrıca 26 Temmuz itibarıyla iki yıl ve 141.9 milyon dolarlık yeni bir kontrat uzatmasına imza atma hakkı kazanacak.
29 yaşındaki Brown, Jayson Tatum'ın sezonun büyük bölümünü kaçırdığı dönemde Celtics'in hücumdaki en önemli silahı olarak kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi.
Normal sezonda 71 maçta görev alan Brown; 28.7 sayı, 6.9 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları yakalayarak All-NBA İkinci Takımı'na seçildi. Başarılı yıldız ayrıca MVP oylamasını altıncı sırada tamamladı.
Brown, Philadelphia 76ers'a karşı oynanan Doğu Konferansı yarı final serisinin yedinci maçında 33 sayı üretirken, playofflar boyunca da Boston'ın en skorer ismi olmayı başardı.
Brad Stevens, takas söylentilerinin yoğunlaştığı süreçte Brown ve temsilcisiyle sürekli iletişim halinde olduklarını da belirtti.
"Ortada bu kadar söylenti dolaşırken ve ismi sürekli gündeme gelirken bunun kolay olmadığını biliyoruz. Bu nedenle olabildiğince açık ve proaktif davranmak istedik.
Çok samimi ve dürüst görüşmeler gerçekleştirdik. Konuşmalarımızın içeriğini her zaman gizli tutarım. Konusu ne olursa olsun bunun doğru yaklaşım olduğuna inanıyorum."
"Jaylen Brown bizim çok önemli bir parçamız. Gelecekte ne olacağını kimse bilemez. Ancak son birkaç yıldır yaptığımız her şey bu oyuncuların etrafında bir takım inşa etmek üzerineydi.
Hayatta ne olacağını bilemezsiniz. Fakat özellikle şunu çok net söylemek istiyorum; Jaylen bizim için her zaman çok değerliydi. Harika bir takım arkadaşı ve birlikte çalışması son derece keyifli bir insan."
Boston Celtics'in bu hafta Milwaukee Bucks'a yaptığı Giannis Antetokounmpo teklifinde Jaylen Brown'u da pakete dahil ettiği öne sürülmüştü. Bucks'ın tercihini Miami Heat ile yaptığı takastan yana kullanmasına rağmen Celtics'in Brown için gelecek tekliflere tamamen kapalı olmadığı belirtiliyor.
2023 yılında beş yıl ve 285.4 milyon dolarlık kontrat uzatmasına imza atan Brown'un sözleşmesi 2028-29 sezonunun sonuna kadar devam ediyor. Yıldız oyuncu ayrıca 26 Temmuz itibarıyla iki yıl ve 141.9 milyon dolarlık yeni bir kontrat uzatmasına imza atma hakkı kazanacak.
29 yaşındaki Brown, Jayson Tatum'ın sezonun büyük bölümünü kaçırdığı dönemde Celtics'in hücumdaki en önemli silahı olarak kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi.
Normal sezonda 71 maçta görev alan Brown; 28.7 sayı, 6.9 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları yakalayarak All-NBA İkinci Takımı'na seçildi. Başarılı yıldız ayrıca MVP oylamasını altıncı sırada tamamladı.
Brown, Philadelphia 76ers'a karşı oynanan Doğu Konferansı yarı final serisinin yedinci maçında 33 sayı üretirken, playofflar boyunca da Boston'ın en skorer ismi olmayı başardı.
Brad Stevens, takas söylentilerinin yoğunlaştığı süreçte Brown ve temsilcisiyle sürekli iletişim halinde olduklarını da belirtti.
"Ortada bu kadar söylenti dolaşırken ve ismi sürekli gündeme gelirken bunun kolay olmadığını biliyoruz. Bu nedenle olabildiğince açık ve proaktif davranmak istedik.
Çok samimi ve dürüst görüşmeler gerçekleştirdik. Konuşmalarımızın içeriğini her zaman gizli tutarım. Konusu ne olursa olsun bunun doğru yaklaşım olduğuna inanıyorum."