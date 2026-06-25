Trabzonspor'da Lukebakio sürprizi

Süper Lig'de beklentilerin üstünde bir sezonu bırakan ve yeni sezonun transfer çalışmalarına erkenden başlayan Trabzonspor, Victor Tsygankov'un transferinde ilerlememe kaydedememesinin ardından rotasını değiştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu beklentilerin üzerinde tamamlayan ve Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşan Trabzonspor yeni sezonun transfer çalışmalarına erkenden başladı. Teknik direktör Fatih Tekke'nin verdiği liste doğrultusunda harekete geçen bordo-mavililer, sürpriz bir isme yöneldi. Trabzonspor transferde rota değişti! Yıldız oyuncu için harekete geçildi
HEDEF LUKEBAKIO
Teknik direktör Fatih Tekke, ekibiyle araştırmaları sürdürüyor. Radardaki isimlerden birinin ise Dodi Lukebakio olduğu öğrenildi. Belçika Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer alan 28 yaşındaki sağ kanat, Mısır maçında süre alamamıştı. 0-0 biten son İran mücadelesine ise 32. dakikada oyuna girdi. Dünya Kupası'nı yakından takip eden Fatih hocanın dikkatini çeken Lukebakio'nun bonservisi Benfica'da.
YOKLAMALAR BAŞLADI
Portekiz devi, geçtiğimiz yaz 20 milyon Euro bonservis ödeyerek Lukebakio'yu Sevilla'dan kadrosuna katmıştı. Ancak Belçikalı yıldızın Benfica macerası istediği gibi gitmedi. Portekiz ekibinde alternatif oyuncu olan ve bütün sezonda 1351 dakika süre bulabilen Lukebakio, 25 maçta 2 gol, 5 asistlik performans göstermişti. Bordo-Mavili yönetim, oyuncuyla ilgili fiyat araştırmalarına ve nabız yoklamalarına başladı.
HEDEF LUKEBAKIO
Teknik direktör Fatih Tekke, ekibiyle araştırmaları sürdürüyor. Radardaki isimlerden birinin ise Dodi Lukebakio olduğu öğrenildi. Belçika Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer alan 28 yaşındaki sağ kanat, Mısır maçında süre alamamıştı. 0-0 biten son İran mücadelesine ise 32. dakikada oyuna girdi. Dünya Kupası'nı yakından takip eden Fatih hocanın dikkatini çeken Lukebakio'nun bonservisi Benfica'da.
YOKLAMALAR BAŞLADI
Portekiz devi, geçtiğimiz yaz 20 milyon Euro bonservis ödeyerek Lukebakio'yu Sevilla'dan kadrosuna katmıştı. Ancak Belçikalı yıldızın Benfica macerası istediği gibi gitmedi. Portekiz ekibinde alternatif oyuncu olan ve bütün sezonda 1351 dakika süre bulabilen Lukebakio, 25 maçta 2 gol, 5 asistlik performans göstermişti. Bordo-Mavili yönetim, oyuncuyla ilgili fiyat araştırmalarına ve nabız yoklamalarına başladı.