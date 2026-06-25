Grizzlies, Isaiah Stewart'ı kadrosuna kattı

Memphis Grizzlies, Detroit Pistons forması giyen Isaiah Stewart'ı üç ikinci tur draft hakkı karşılığında kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu hamleyle birlikte Detroit Pistons maaş bütçesinde önemli bir boşluk oluştururken, kulübün haziran ayı boyunca takas görüşmelerine açık tuttuğu Stewart ile yollar ayrılmış oldu.
Pistons'ın hedefinin, Cade Cunningham üzerindeki hücum yükünü azaltacak daha iyi şut üretebilen ve dış şut tehdidi oluşturabilen bir oyuncuyu kadroya katmak olduğu belirtildi.
Detroit'in serbest oyuncu piyasasında Coby White ve Norman Powell ile ilgilendiği, ayrıca Tyler Herro için de takas ihtimallerini değerlendirdiği ifade edildi.
Stewart'ın sözleşmesinde önümüzdeki iki sezon için toplam 30 milyon dolar bulunurken, 2027-28 sezonu adına takım opsiyonu yer alıyor.
Geçtiğimiz sezon 58 karşılaşmada görev yapan Stewart, 10.0 sayı ve 5.0 ribaund ortalamaları yakaladı.
Öte yandan Paul Reed Jr., geçtiğimiz sezon Jalen Duren'in arkasında yedek pivot rolünde önemli süreler alarak dikkat çekmişti.
ESPN'den Brian Windhorst ise takasın ardından, "Detroit bu yaz döneminin en dikkat çeken takımı olmaya hazırlanıyor." ifadelerini kullanarak Pistons'ın önemli bir kadro güçlendirmesine hazırlandığını söyledi.
Pistons'ın hedefinin, Cade Cunningham üzerindeki hücum yükünü azaltacak daha iyi şut üretebilen ve dış şut tehdidi oluşturabilen bir oyuncuyu kadroya katmak olduğu belirtildi.
Detroit'in serbest oyuncu piyasasında Coby White ve Norman Powell ile ilgilendiği, ayrıca Tyler Herro için de takas ihtimallerini değerlendirdiği ifade edildi.
Stewart'ın sözleşmesinde önümüzdeki iki sezon için toplam 30 milyon dolar bulunurken, 2027-28 sezonu adına takım opsiyonu yer alıyor.
Geçtiğimiz sezon 58 karşılaşmada görev yapan Stewart, 10.0 sayı ve 5.0 ribaund ortalamaları yakaladı.
Öte yandan Paul Reed Jr., geçtiğimiz sezon Jalen Duren'in arkasında yedek pivot rolünde önemli süreler alarak dikkat çekmişti.
ESPN'den Brian Windhorst ise takasın ardından, "Detroit bu yaz döneminin en dikkat çeken takımı olmaya hazırlanıyor." ifadelerini kullanarak Pistons'ın önemli bir kadro güçlendirmesine hazırlandığını söyledi.