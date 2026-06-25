Trabzonspor'da Onana gelişmesi!

Trabzonspor kaleci transferinde mutlu sona ulaşmak üzere... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavili takım, geçen sezon Manchester United'dan kiraladığı yıldız file bekçisi ile yeniden anlaşmaya yakın.
Karadeniz devi, 30 yaşındaki Kamerunlu kaleci ile son detayları görüşüyor.
Yürütülen sıkı pazarlıkların kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.
GEÇEN SEZONKİ RAKAMLARI
Onana geçen sezon Trabzonspor'da 34 maçta 42 gol yedi. 6 karşılaşmada kalesini kapattı.
Karadeniz devi, 30 yaşındaki Kamerunlu kaleci ile son detayları görüşüyor.
Yürütülen sıkı pazarlıkların kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.
GEÇEN SEZONKİ RAKAMLARI
Onana geçen sezon Trabzonspor'da 34 maçta 42 gol yedi. 6 karşılaşmada kalesini kapattı.