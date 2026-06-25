Hornets, LaMelo Ball için takas görüşmelerine başladı

Charlotte Hornets'ın yıldız oyun kurucusu LaMelo Ball'un geleceği belirsizliğini korurken, kulübün yıldız oyuncu için takas görüşmelerine başladığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Ball ile ilgilenen birden fazla takım bulunurken, Hornets de gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Haberde, olası bir takasın önümüzdeki 24 ila 48 saat içerisinde gerçekleşebileceği belirtildi.
LaMelo Ball'un Charlotte'ta kalmak istediği ifade edilse de, taraflar arasında yolların ayrılması ihtimali giderek güçleniyor.
2023 yılında Hornets ile beş yıl ve 203.9 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Ball'un kontratında üç sezon daha bulunuyor. Başarılı oyun kurucu, menajer Sam Permut tarafından temsil ediliyor.
Geçtiğimiz sezon 72 karşılaşmada forma giyen Ball, 20.1 sayı, 4.8 ribaund ve 7.1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
Charlotte yönetiminin, mevcut durumda Ball ile herhangi bir sorun yaşamamasına rağmen takımın geleceğini Brandon Miller ve Kon Knueppel ikilisi üzerine inşa etmeyi değerlendirdiği aktarıldı.
Hornets, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında önemli bir çıkış yakalayarak Play-In Turnuvası'na katılmış, burada Miami Heat'i eledikten sonra Orlando Magic'e mağlup olarak sezonu tamamlamıştı.
2020 NBA Draftı'nda üçüncü sıradan seçilen Ball, 2021 yılında Yılın Çaylağı (Rookie of the Year) ödülünü kazanmış, 2022'de ise ilk All-Star seçimini yaşamıştı. Ancak yıldız oyuncu sonraki üç sezonda çeşitli sakatlıklarla mücadele etmek zorunda kaldı.
Öte yandan Marc Stein ve Jake Fischer'ın haberine göre Minnesota Timberwolves ile Toronto Raptors, LaMelo Ball'u kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında öne çıkıyor.
LaMelo Ball'un Charlotte'ta kalmak istediği ifade edilse de, taraflar arasında yolların ayrılması ihtimali giderek güçleniyor.
2023 yılında Hornets ile beş yıl ve 203.9 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Ball'un kontratında üç sezon daha bulunuyor. Başarılı oyun kurucu, menajer Sam Permut tarafından temsil ediliyor.
Geçtiğimiz sezon 72 karşılaşmada forma giyen Ball, 20.1 sayı, 4.8 ribaund ve 7.1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
Charlotte yönetiminin, mevcut durumda Ball ile herhangi bir sorun yaşamamasına rağmen takımın geleceğini Brandon Miller ve Kon Knueppel ikilisi üzerine inşa etmeyi değerlendirdiği aktarıldı.
Hornets, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında önemli bir çıkış yakalayarak Play-In Turnuvası'na katılmış, burada Miami Heat'i eledikten sonra Orlando Magic'e mağlup olarak sezonu tamamlamıştı.
2020 NBA Draftı'nda üçüncü sıradan seçilen Ball, 2021 yılında Yılın Çaylağı (Rookie of the Year) ödülünü kazanmış, 2022'de ise ilk All-Star seçimini yaşamıştı. Ancak yıldız oyuncu sonraki üç sezonda çeşitli sakatlıklarla mücadele etmek zorunda kaldı.
Öte yandan Marc Stein ve Jake Fischer'ın haberine göre Minnesota Timberwolves ile Toronto Raptors, LaMelo Ball'u kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında öne çıkıyor.