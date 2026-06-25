Beşiktaş'ta iki yıldıza yurt dışından talipler var!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta iki futbolcuya yurt dışından yoğun ilgi gösteriliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ERSİN'E TALİPLER VAR
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu, henüz yeni bir kontrat yapmadı. Avrupa'dan gelen teklifleri bekleyen 25 yaşındaki kaleciye İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City ve İspanya'dan Deportivo ile Girona talip oldu. Genç eldivenin, şartları konuştuktan sonra kendisiyle ilgili son kararı vereceği öğrenildi. Ersin, geçen sezon çıktığı 32 maçta kalesinde 34 gol gördü.
EMİRHAN'A YAKIN TAKİP
Öte yandan Kara Kartal'da gösterdiği performansla dikkat çeken Emirhan Topçu, Avrupa ve Körfez ekiplerinin radarına girdi. Özellikle İtalya ve Suudi Arabistan'dan birçok kulübün 25 yaşındaki stoperi yakından izlediği öğrenildi. Siyah-Beyazlı kulübe şu ana kadar resmi bir teklif ulaşmazken, Emirhan'ın Beşiktaş ile 2028 yılına kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor.
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu, henüz yeni bir kontrat yapmadı. Avrupa'dan gelen teklifleri bekleyen 25 yaşındaki kaleciye İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City ve İspanya'dan Deportivo ile Girona talip oldu. Genç eldivenin, şartları konuştuktan sonra kendisiyle ilgili son kararı vereceği öğrenildi. Ersin, geçen sezon çıktığı 32 maçta kalesinde 34 gol gördü.
EMİRHAN'A YAKIN TAKİP
Öte yandan Kara Kartal'da gösterdiği performansla dikkat çeken Emirhan Topçu, Avrupa ve Körfez ekiplerinin radarına girdi. Özellikle İtalya ve Suudi Arabistan'dan birçok kulübün 25 yaşındaki stoperi yakından izlediği öğrenildi. Siyah-Beyazlı kulübe şu ana kadar resmi bir teklif ulaşmazken, Emirhan'ın Beşiktaş ile 2028 yılına kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor.