Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Bizim Çocuklar, 654. maçına ABD karşısında çıkacak

A Milli Takım, ABD maçıyla tarihindeki 654. karşılaşmasını oynayacak.

calendar 25 Haziran 2026 12:22 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 12:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Bizim Çocuklar, 654. maçına ABD karşısında çıkacak
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te Los Angeles'ta ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 654'üncü müsabakaya çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye, 103 yıllık tarihinde 364'ü resmi, 289'u özel toplam 653 maç oynayıp 1'i hükmen 259 galibiyet, 151 beraberlik, 243 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 281'i Türkiye'de, 93'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 903 gol attı, kalesinde 930 gol gördü.

Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 653 müsabakanın 564'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 27'sini Amerika, 4'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.



- Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

Milliler, 653 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

- ABD ile altıncı kez

A Milli Futbol Takımı, ABD ile tarihinde 6. kez karşılaşacak.

Türkiye, rakibiyle daha önce oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı. Bu maçlarda iki takım da 7'şer gol attı.

İki takım tarihlerinde ilk kez 4 Eylül 1991'deki özel maçta karşı karşıya geldi. İnönü Stadı'ndaki mücadele, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Bu karşılaşmanın ardından oynan 4 maçta da 2-1'lik sonuçlar elde edildi.

İki takım, son maçını ise geçen yıl ABD'de oynadı. Özel maçı Türkiye, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 kazandı.

- Vincenzo Montella yönetiminde 36'ncı mücadele

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 36'ncı sınavında Dünya Kupası'nda ABD karşısında sahaya çıkacak.

İtalyan teknik adamla 26'sı resmi, 9'u özel 35 maça çıkan milliler, 20 galibiyet, 10 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 61 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 44 gole engel olamadı.

Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresindeki maçlarının sonuçları şöyle:

Tarih

 Maç

 Organizasyon

 Sonuç
12.10.2023

 Hırvatistan-Türkiye

 EURO 2024 Elemeleri

 0-1
15.10.2023

 Türkiye-Letonya

 EURO 2024 Elemeleri

 4-0
18.11.2023

 Almanya-Türkiye

 Özel

 2-3
21.11.2023

 Galler-Türkiye

 EURO 2024 Elemeleri

 1-1
22.03.2024

 Macaristan-Türkiye

 Özel

 1-0
26.03.2024

 Avusturya-Türkiye

 Özel

 6-1
04.06.2024

 İtalya-Türkiye

 Özel

 0-0
10.06.2024

 Polonya-Türkiye

 Özel

 2-1
18.06.2024

 Türkiye-Gürcistan

 EURO 2024

 3-1
22.06.2024

 Türkiye-Portekiz

 EURO 2024

 0-3
26.06.2024

 Çekya-Türkiye

 EURO 2024

 1-2
02.07.2024

 Avusturya-Türkiye

 EURO 2024

 1-2
06.07.2024

 Hollanda-Türkiye

 EURO 2024

 2-1
06.09.2024

 Galler-Türkiye

 UEFA Uluslar Ligi

 0-0
09.09.2024

 Türkiye-İzlanda

 UEFA Uluslar Ligi

 3-1
11.10.2024

 Türkiye-Karadağ

 UEFA Uluslar Ligi

 1-0
14.10.2024

 İzlanda-Türkiye

 UEFA Uluslar Ligi

 2-4
16.11.2024

 Türkiye-Galler

 UEFA Uluslar Ligi

 0-0
19.11.2024

 Karadağ-Türkiye

 UEFA Uluslar Ligi

 3-1
20.03.2025

 Türkiye-Macaristan

 UEFA Uluslar Ligi

 3-1
23.03.2025

 Macaristan-Türkiye

 UEFA Uluslar Ligi

 0-3
07.06.2025

 ABD-Türkiye

 Özel

 1-2
10.06.2025

 Meksika-Türkiye

 Özel

 1-0
04.09.2025

 Gürcistan-Türkiye

 2026 Dünya Kupası Elemeleri

 2-3
07.09.2025

 Türkiye-İspanya

 2026 Dünya Kupası Elemeleri

 0-6
11.10.2025

 Bulgaristan-Türkiye

 2026 Dünya Kupası Elemeleri

 1-6
14.10.2025

 Türkiye-Gürcistan

 2026 Dünya Kupası Elemeleri

 4-1
15.11.2025

 Türkiye-Bulgaristan

 2026 Dünya Kupası Elemeleri

 2-0
18.11.2025

 İspanya-Türkiye

 2026 Dünya Kupası Elemeleri

 2-2
26.03.2026

 Türkiye-Romanya

 2026 Dünya Kupası play-off yarı finali

 1-0
31.03.2026 Kosova-Türkiye 2026 Dünya Kupası play-off finali 0-1
01.06.2026 Türkiye-Kuzey Makedonya Özel 4-0
07.06.2026 Türkiye-Venezuela Özel 2-1
14.06.2026 Türkiye-Avustralya 2026 Dünya Kupası 0-2
20.06.2026 Türkiye-Paraguay 2026 Dünya Kupası 0-1

 

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Bizim Çocuklar, 654. maçına ABD karşısında çıkacak
Bizim Çocuklar, 654. maçına ABD karşısında çıkacak
Değişiklik kararı sonrası Kim Min-Jae çıldırdı!
Değişiklik kararı sonrası Kim Min-Jae çıldırdı!
Milliler, Dünya Kupası
Milliler, Dünya Kupası'nda veda maçına çıkıyor!
Dünya Kupası
Dünya Kupası'nda kritik viraj!
İbrahim Hacıosmanoğlu
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa sorusuna flaş yanıt!
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
Sporx Anasayfasına Dön