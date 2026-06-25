Bizim Çocuklar, 654. maçına ABD karşısında çıkacak
A Milli Takım, ABD maçıyla tarihindeki 654. karşılaşmasını oynayacak.
Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 281'i Türkiye'de, 93'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 903 gol attı, kalesinde 930 gol gördü.
Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 653 müsabakanın 564'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 27'sini Amerika, 4'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
- Hükmen galibiyet ve Kosova maçı
Milliler, 653 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.
Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
- ABD ile altıncı kez
A Milli Futbol Takımı, ABD ile tarihinde 6. kez karşılaşacak.
Türkiye, rakibiyle daha önce oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı. Bu maçlarda iki takım da 7'şer gol attı.
İki takım tarihlerinde ilk kez 4 Eylül 1991'deki özel maçta karşı karşıya geldi. İnönü Stadı'ndaki mücadele, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Bu karşılaşmanın ardından oynan 4 maçta da 2-1'lik sonuçlar elde edildi.
İki takım, son maçını ise geçen yıl ABD'de oynadı. Özel maçı Türkiye, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 kazandı.
- Vincenzo Montella yönetiminde 36'ncı mücadele
Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 36'ncı sınavında Dünya Kupası'nda ABD karşısında sahaya çıkacak.
İtalyan teknik adamla 26'sı resmi, 9'u özel 35 maça çıkan milliler, 20 galibiyet, 10 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 61 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 44 gole engel olamadı.
Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresindeki maçlarının sonuçları şöyle:
| Tarih
| Maç
| Organizasyon
| Sonuç
| 12.10.2023
| Hırvatistan-Türkiye
| EURO 2024 Elemeleri
| 0-1
| 15.10.2023
| Türkiye-Letonya
| EURO 2024 Elemeleri
| 4-0
| 18.11.2023
| Almanya-Türkiye
| Özel
| 2-3
| 21.11.2023
| Galler-Türkiye
| EURO 2024 Elemeleri
| 1-1
| 22.03.2024
| Macaristan-Türkiye
| Özel
| 1-0
| 26.03.2024
| Avusturya-Türkiye
| Özel
| 6-1
| 04.06.2024
| İtalya-Türkiye
| Özel
| 0-0
| 10.06.2024
| Polonya-Türkiye
| Özel
| 2-1
| 18.06.2024
| Türkiye-Gürcistan
| EURO 2024
| 3-1
| 22.06.2024
| Türkiye-Portekiz
| EURO 2024
| 0-3
| 26.06.2024
| Çekya-Türkiye
| EURO 2024
| 1-2
| 02.07.2024
| Avusturya-Türkiye
| EURO 2024
| 1-2
| 06.07.2024
| Hollanda-Türkiye
| EURO 2024
| 2-1
| 06.09.2024
| Galler-Türkiye
| UEFA Uluslar Ligi
| 0-0
| 09.09.2024
| Türkiye-İzlanda
| UEFA Uluslar Ligi
| 3-1
| 11.10.2024
| Türkiye-Karadağ
| UEFA Uluslar Ligi
| 1-0
| 14.10.2024
| İzlanda-Türkiye
| UEFA Uluslar Ligi
| 2-4
| 16.11.2024
| Türkiye-Galler
| UEFA Uluslar Ligi
| 0-0
| 19.11.2024
| Karadağ-Türkiye
| UEFA Uluslar Ligi
| 3-1
| 20.03.2025
| Türkiye-Macaristan
| UEFA Uluslar Ligi
| 3-1
| 23.03.2025
| Macaristan-Türkiye
| UEFA Uluslar Ligi
| 0-3
| 07.06.2025
| ABD-Türkiye
| Özel
| 1-2
| 10.06.2025
| Meksika-Türkiye
| Özel
| 1-0
| 04.09.2025
| Gürcistan-Türkiye
| 2026 Dünya Kupası Elemeleri
| 2-3
| 07.09.2025
| Türkiye-İspanya
| 2026 Dünya Kupası Elemeleri
| 0-6
| 11.10.2025
| Bulgaristan-Türkiye
| 2026 Dünya Kupası Elemeleri
| 1-6
| 14.10.2025
| Türkiye-Gürcistan
| 2026 Dünya Kupası Elemeleri
| 4-1
| 15.11.2025
| Türkiye-Bulgaristan
| 2026 Dünya Kupası Elemeleri
| 2-0
| 18.11.2025
| İspanya-Türkiye
| 2026 Dünya Kupası Elemeleri
| 2-2
| 26.03.2026
| Türkiye-Romanya
| 2026 Dünya Kupası play-off yarı finali
| 1-0
|31.03.2026
|Kosova-Türkiye
|2026 Dünya Kupası play-off finali
|0-1
|01.06.2026
|Türkiye-Kuzey Makedonya
|Özel
|4-0
|07.06.2026
|Türkiye-Venezuela
|Özel
|2-1
|14.06.2026
|Türkiye-Avustralya
|2026 Dünya Kupası
|0-2
|20.06.2026
|Türkiye-Paraguay
|2026 Dünya Kupası
|0-1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|2
|Avustralya
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Paraguay
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4
|Türkiye
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|6
|9
|2
|Güney Afrika
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|3
|Güney Kore
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|4
|Çekya
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsviçre
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|7
|2
|Kanada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|5
|4
|3
|Bosna Hersek
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|7
|6
|2
|Fildişi Sahili
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Ekvador
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|4
|Curacao
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|2
|1
|1
|0
|7
|3
|4
|4
|2
|Japonya
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|4
|3
|İsveç
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3
|4
|Tunus
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Mısır
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|İran
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|3
|Belçika
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|4
|Yeni Zelanda
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|4
|4
|2
|Uruguay
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
|3
|Cape Verde
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|4
|Suudi Arabistan
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|2
|Norveç
|2
|2
|0
|0
|7
|3
|4
|6
|3
|Senegal
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|4
|Irak
|2
|0
|0
|2
|1
|7
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|6
|2
|Avusturya
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|Cezayir
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4
|Ürdün
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|2
|Portekiz
|2
|1
|1
|0
|6
|1
|5
|4
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|4
|Özbekistan
|2
|0
|0
|2
|1
|8
|-7
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|Gana
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|3
|Hırvatistan
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4
|Panama
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0