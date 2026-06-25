Austin Reaves, Lakers ile 185 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı

Los Angeles Lakers, serbest oyuncu konumuna gelen Austin Reaves'i takımda tutmayı başardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Lakers ile Reaves, oyuncu opsiyonu içeren dört yıl ve 185 milyon dolarlık yeni sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. Reaves'in kontratında 2029-30 sezonu için oyuncu opsiyonu bulunuyor.
26 yaşındaki oyuncu, serbest oyuncu piyasasına çıkabilmek adına 2026-27 sezonuna ait 14.9 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddetmişti.
Lakers, yaz dönemindeki diğer transfer hamlelerini tamamlayana kadar Reaves'in 20.9 milyon dolarlık maaş hakkını (cap hold) maaş bütçesinde tutacak. Ardından yeni sözleşmesi resmiyet kazanacak ve başarılı guard kontratının ilk sezonunda 41.3 milyon dolar kazanacak.
Los Angeles ekibi, Reaves'e beş yıl ve toplam 241 milyon dolara kadar uzanan bir kontrat teklif edebilme hakkına sahipti. Rakip takımların ise dört yıl için sunabileceği en yüksek teklif 179 milyon dolarla sınırlıydı. Buna rağmen taraflar dört yıl ve 185 milyon dolar değerinde anlaşmaya vardı.
Bu sözleşme aynı zamanda NBA tarihinde draft edilmeden lige giren bir oyuncunun imzaladığı en yüksek değere sahip kontrat olarak kayıtlara geçti.
Serbest oyuncu piyasasında Brooklyn Nets ve Detroit Pistons'ın Reaves ile ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyordu. Marc Stein'ın haberine göre Pistons, Reaves'e maksimum kontrat teklif edebilmek için Isaiah Stewart'ı takas etmeyi de planları arasına almıştı.
Kariyerinin en iyi sezonunu geride bırakan Reaves, beşinci NBA sezonunda 51 maçta forma giyerken 23.3 sayı, %49 saha içi ve %36 üç sayı isabet oranlarının yanı sıra 5.5 asist, 4.7 ribaund ve 1.1 top çalma ortalamaları yakaladı. Sol baldırından yaşadığı sakatlık ve ardından oblik kasındaki problem nedeniyle kariyerinin en az maça çıktığı sezonu geçirdi. Ayrıca Houston Rockets'a karşı oynanan ilk tur playoff serisinin başlangıcını da bu sakatlık nedeniyle kaçırdı.
Aaron Reilly ve Reggie Berry tarafından temsil edilen Reaves, 2023 yazında da kısıtlı serbest oyuncu statüsündeyken Lakers ile dört yıl 54 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı.
Başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada kariyerini Lakers formasıyla tamamlamak istediğini söylemişti.
"Los Angeles'ta olmak istiyorum. Tüm kariyerimi Los Angeles'ta geçirmek istiyorum. Burayı, taraftarları, havayı ve golf oynamayı seviyorum. Ayrıca Lakers, basketboldaki en iyi organizasyon." ifadelerini kullanan Reaves, NBA kariyerine de 2021 yılında Lakers ile imzaladığı Two-Way kontratla başlamış, çaylak sezonu öncesinde standart NBA sözleşmesine geçmişti.
26 yaşındaki oyuncu, serbest oyuncu piyasasına çıkabilmek adına 2026-27 sezonuna ait 14.9 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddetmişti.
Lakers, yaz dönemindeki diğer transfer hamlelerini tamamlayana kadar Reaves'in 20.9 milyon dolarlık maaş hakkını (cap hold) maaş bütçesinde tutacak. Ardından yeni sözleşmesi resmiyet kazanacak ve başarılı guard kontratının ilk sezonunda 41.3 milyon dolar kazanacak.
Los Angeles ekibi, Reaves'e beş yıl ve toplam 241 milyon dolara kadar uzanan bir kontrat teklif edebilme hakkına sahipti. Rakip takımların ise dört yıl için sunabileceği en yüksek teklif 179 milyon dolarla sınırlıydı. Buna rağmen taraflar dört yıl ve 185 milyon dolar değerinde anlaşmaya vardı.
Bu sözleşme aynı zamanda NBA tarihinde draft edilmeden lige giren bir oyuncunun imzaladığı en yüksek değere sahip kontrat olarak kayıtlara geçti.
Serbest oyuncu piyasasında Brooklyn Nets ve Detroit Pistons'ın Reaves ile ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyordu. Marc Stein'ın haberine göre Pistons, Reaves'e maksimum kontrat teklif edebilmek için Isaiah Stewart'ı takas etmeyi de planları arasına almıştı.
Kariyerinin en iyi sezonunu geride bırakan Reaves, beşinci NBA sezonunda 51 maçta forma giyerken 23.3 sayı, %49 saha içi ve %36 üç sayı isabet oranlarının yanı sıra 5.5 asist, 4.7 ribaund ve 1.1 top çalma ortalamaları yakaladı. Sol baldırından yaşadığı sakatlık ve ardından oblik kasındaki problem nedeniyle kariyerinin en az maça çıktığı sezonu geçirdi. Ayrıca Houston Rockets'a karşı oynanan ilk tur playoff serisinin başlangıcını da bu sakatlık nedeniyle kaçırdı.
Aaron Reilly ve Reggie Berry tarafından temsil edilen Reaves, 2023 yazında da kısıtlı serbest oyuncu statüsündeyken Lakers ile dört yıl 54 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı.
Başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada kariyerini Lakers formasıyla tamamlamak istediğini söylemişti.
"Los Angeles'ta olmak istiyorum. Tüm kariyerimi Los Angeles'ta geçirmek istiyorum. Burayı, taraftarları, havayı ve golf oynamayı seviyorum. Ayrıca Lakers, basketboldaki en iyi organizasyon." ifadelerini kullanan Reaves, NBA kariyerine de 2021 yılında Lakers ile imzaladığı Two-Way kontratla başlamış, çaylak sezonu öncesinde standart NBA sözleşmesine geçmişti.