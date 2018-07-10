İlk 62 şut 0 gol, sonraki 2 şut 2 gol!

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk 62 şutunda gol bulamayan Milli Takımımız, ABD karşısında 2 şutta 2 gol buldu.

A Milli Takımımız, ABD karşısında 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk iki maça nazaran bitiricilik açısından daha farklı bir görüntü sundu.

İlk 2 maçta çektiği 62 şutta gol bulamayan Milli Takımımız, ABD karşısında önce Arda Güler ve ardından Orkun Kökçü ile çektiği 2 şutta 2 gol bulmayı başardı.

Ayrıca, ilk 2 maçta topla oynama oranında büyük oranda üstünlük sağlayan Milli Takımımız, bu maçta bu konuda geride olsa da skorda öne geçmeyi başardı.

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