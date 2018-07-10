Les Bleus Nike formalarına bir yıldız daha ekledi

Nike Tüketici ve Pazaryeri Başkanı Elliott Hill konuyla ilgili, "Dört takımımızdan üçü yarı finale kaldı, ardından iki takımımızı da final maçında izledik. 20 yılı aşkın süredir futbolun içindeyiz ve tarihte ilk defa sadece Nike formalarıyla bezenmiş bir dünya finaline tanıklık ettik." diye konuştu.



Yarı finale kalan Fransa, Hırvatistan ve İngiltere dahil dört takımın üçü, bu yaz düzenlenen kupa için mücadele eden 31 takımın 10'u Nike forması giydi. Fransa'nın büyük bir başarıyla elde ettiği galibiyet sayesinde formalarına zaferleri kadar kalıcı bir yıldız daha ekleniyor.



Üretimine başlanan sınırlı sayıdaki iki yıldızlı FFF formalarına nike.com adresinden, Paris ve Moskova'daki Nike mağazalarından ulaşmak mümkün.



Hill sözlerine şunları ekledi: "Formalara ek olarak, futbolcularımızla da büyük bir başarı yakaladık. Oynanan zamanın yüzde 65'ten fazlasında sahada Nike kramponları giyen sporcular vardı."



Bu futbolculardan biri olan Kylian Mbappe, 19 yaşında bir dünya yıldızı olarak parladı ve En İyi Genç Oyuncu ödülünü aldı. Mbappe, final maçında attığı golle futboldaki yeteneklerini bir kez daha sergiledi. Hırvat futbolcu Luka Modric ise turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen Altın Top ödülünün sahibi oldu. Ayrıca, Nike sporcusu olan Thibaut Courtois de 2018 Altın Eldiven ödülünü aldı.



Turnuvanın bir diğer yüzü ise Nike sporcusu olan İngiliz forvet Harry Kane oldu. Attığı 6 golle Dünya Kupası'nın en çok gol atan oyuncusu olurken Altın Krampon ödülüne laik görüldü. Kane'in golleriyle birlikte Nike kramponları giyen sporcular toplamda 100 gol attı. Diğer kramponlara kıyasla en çok gol Nike Mercurial 360'la atıldı. Toplamda 66 golü ağlara gönderen krampon, bu ikonik serinin 20. yılına yakışır bir performans gösterdi.



Nike, final heyecanını henüz turnuva başlamadan sponsorluğunu yaptığı federasyonların formalarını piyasaya sürerek yaşattı. Nijerya koleksiyonu dünya çapında ilgi toplarken, iç saha forması ise şimdiden klasikler arasındaki yerini aldı. İngiltere'de ise FA'nın retro antrenman futbol üstü ise ülke çapında taraftar parklarında toplanan İngilizlerin vazgeçilmeziydi.



Rusya'da dört hafta boyunca kıyasıya süren mücadelede Nike'ın "Believe" (İnan) kampanyası sayesinde taraftarlar Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. ve daha bir çok sporcunun hikayesini öğrenme fırsatı yakaladı. Bu filmler 100 milyondan fazla izlendi ve 50 milyonu aşkın kişiye ulaşırken, özel eşofman serileri ve Moskova'daki Gorky Parkı'nda yer alan ve binden fazla maçın oynandığı Korobka Rebels turnuvasının yanı sıra 2 bin 500'den fazla kişinin katıldığı forma tasarımı BOX Msk'deki programlarla, turnuva unutulmaz bir dört haftaya tanıklık etti.



