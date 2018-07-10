Brezilya, Tite yola devam kararı aldı!

Dünya Kupası'ndamağlup olarak çeyrek finalde veda edenteknik direktöriçin karar verildi.Brezilya Futbol Federasyonu, Tite ile 2022 yılına kadar yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.Sözleşme süresinin, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası sonrasında sona ereceği vurgulandı.Belçika maçından sonra Tite'ye destek çıkan Brezilya'nın efsane golcüsü Ronaldo, "Milli takımımız için üzücü bir gün, geçen evimizdeki Dünya Kupası'nda yarı finallerde turnuvaya veda etmiştik, şimdi de çeyrek finalde turnuvaya veda ediyoruz. Her sene daha iyisini yapmayı hedefleyen bir takım olarak, bu berbat bir sonuç, özellikle iyi oynadığımız bir turnuva için. Bence ne olursa olsun Tite Brezilya'nın başında kalmalı, çok iyi bir teknik adam ve bence işini muhteşem yaptı. O kesinlikle devam etmeli. şeklinde açıklamada bulunmuştu.