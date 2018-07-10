Hatem Ben Arfa'dan milli takım isyanı

Fransa'nın, Hırvatistan'ı final maçında 4-2 yenerek kazandığı Dünya Kupası sonrasında olay yaratan açıklama geldi.Fransa Milli Takımı'nın eski orta saha oyuncusu Hatem Ben Arfa, Fransa takımının 2018 Dünya Kupası'nda oynadığı futboldan etkilemediğini belirtti.Paris Saint Germain ile sözleşmesi biten ve şu anda kulüpsüz olan Ben Arfa, "Elbette, Fransız takımının zaferinden memnunum. Bu takıma kendilerini adayan Fransız futbolcular için çok iyi bir başarı. Aynı zamanda, Didier Deschamps'ın koçluk kariyeri için çok iyi. Sonuna kadar istikrarlı ve akıllıca oynadılar. Fransa Milli Takımı taraftarlarını memnun edecek bir başarı, sevinmek ve sokaklarda kutlamak en büyük hakları Ama merak ediyorum, bu futbol taraftarları gerçekten mutlu mu? Sözlerimin çok olay yaratacağını biliyorum ama bunu saklamak istemiyorum, Fransız takımının oyun tarzı oldukça çirkin. Oynadıkları futbolun bu turnuva boyunca çok etkili olduğunu kabul ediyorum. Ama bu futbol anlayışının bizi, EURO2020'de iyi sonuçlar getirceğinden ve hoş olmayan bir sürprizden koruyacağından emin değilim." şeklinde ifadelerde bulundu.