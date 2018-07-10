Dünya Kupası'nda bahis çiftliği; çılgın para...

Dünya Kupası'nda yasa dışı bahis oynatan çete çökertildi. 1.5 milyar dolarlık rakama ulaşan çete üyeleri tutuklandı

Piramit yapısı kurarak ÇiftlikBank tarzında dolandırıcılık yapanlarla kaçak bahisi birleştirenler yakayı ele verdi...

Çin'in Güney Guangdong bölgesinde yapılan baskınlarla yakalanan şüpheliler, Bitcoin, Ethereum ve Litecoin ile bahis oynattırıyordu. Baskında 750 milyon dolarlık banka hesapları dondurulurken, 1,5 milyar dolarlık kripto paraya da el konuldu.

2018 FIFA Dünya Kupası'nın başlangıcından bu yana sadece Pekin'de 48 milyon dolarlık bahis oynatan bir internet sitesini işleten 40 kişiyi tutukladı.

Benzer bir operasyon da Mersin'de yapıldı. Polis ekipleri, yasa dışı bahis oynayan ve elde edilen kazancı cep telefonuna gönderilen QR kod aracılığıyla almaya çalışan şüphelilerin yakalanması için final maçı sırasında 9 ayrı ATM'de tedbir aldı. Maç sonunda yasa dışı bahisten elde edilen paraları çekmeye gelen 7 zanlı ekipler tarafından yakalandı

Son Dakika Haberleri
...

Hatem Ben Arfa'dan milli takım isyanı
...

"Fransa'nın bu zaferi, ırkçılığa karşı ders olmalı"
...

Dünya Kupası'nda bahis çiftliği; çılgın para...
...

Les Bleus Nike formalarına bir yıldız daha ekledi
...

Fransız basını, kupaya sevindi ama "puanları" vermedi!
...

Fransa Milli Takımı'na Legion d'Honneur takılacak!
...

Mircea Lucescu: "Dünya Kupası kötüydü"
...

İngiltere'de Gareth Southgate'e büyük jest
...

Perisic'in penaltı pozisyonunun nedeni belli oldu
...

Dünya Kupası'nda umduklarını bulamadılar
Sonuçlar
Yarı finaller
Fransa
1-0
10.07.2018
 Belçika
1
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
Video Galeri
Foto Galeri