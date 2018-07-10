Dünya Kupası'nda bahis çiftliği; çılgın para...

Piramit yapısı kurarak ÇiftlikBank tarzında dolandırıcılık yapanlarla kaçak bahisi birleştirenler yakayı ele verdi...Çin'in Güney Guangdong bölgesinde yapılan baskınlarla yakalanan şüpheliler, Bitcoin, Ethereum ve Litecoin ile bahis oynattırıyordu. Baskında 750 milyon dolarlık banka hesapları dondurulurken, 1,5 milyar dolarlık kripto paraya da el konuldu.2018 FIFA Dünya Kupası'nın başlangıcından bu yana sadece Pekin'de 48 milyon dolarlık bahis oynatan bir internet sitesini işleten 40 kişiyi tutukladı.Benzer bir operasyon da Mersin'de yapıldı. Polis ekipleri, yasa dışı bahis oynayan ve elde edilen kazancı cep telefonuna gönderilen QR kod aracılığıyla almaya çalışan şüphelilerin yakalanması için final maçı sırasında 9 ayrı ATM'de tedbir aldı. Maç sonunda yasa dışı bahisten elde edilen paraları çekmeye gelen 7 zanlı ekipler tarafından yakalandı