2018 Dünya Kupası'nın en çok konuşulanları

Turnuva boyunca hakkında en fazla tweet atılan 5 maç

Turnuva boyunca en fazla ileti gönderilen 5 an

Turnuva boyunca hakkında en fazla tweet atılan 5 oyuncu

Turnuva boyunca hakkında en fazla tweet atılan 5 takım

Turnuva boyunca en fazla tweetin atıldığı 5 ülke

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası boyunca sosyal medya platformu Twitter, yoğun şekilde kullanıldı.Twitter'da yer alan açıklamaya göre 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde yapılan ve Fransa'nın tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaştığı Dünya Kupası'nda 115 milyar etkileşim gerçekleşti.Turnuva süresince en fazla paylaşım, Fransa'nın Hırvatistan'ı 4-2 yenerek şampiyon olduğu final maçında yapıldı.Dünya Kupası boyunca en fazla ileti, Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin Hırvatistan ile yapılan final maçında skoru 4-1'e getiren golü kaydettiği anda gönderildi.2018 Dünya Kupası süresince hakkında en fazla tweet atılan takım Brezilya, futbolcu ise bu ülkeden Neymar oldu.Futbolseverler, Dünya Kupası boyunca en fazla iletiyi ise Brezilya'dan gönderdi.1.(#WorldCupFinal) (15 Temmuz)2.(#BRABEL) (Çeyrek final-6 Temmuz)3.(#BRAMEX) (Son 16 turu-2 Temmuz)4.(#FRAARG) (Son 16 turu-30 Haziran)5.(#BRACRC) (Grup-22 Haziran)1. Mbappe'ninfinal maçında skoru 4-1'e getiren golü2. Philippe Coutinho'nungrup maçının uzatma dakikalarında takımını 1-0 öne geçiren golü3.'nin Almanya'yı 2-0 yenmesi4.finalinin bitişi5.maçının sona ermesi(#BRA) (@neymarjr)2.(#ARG) (@Argentina)3.(#POR) (@Cristiano)4.(#FRA) (KMbappe)5.(#BRA) (Phil_Coutinho)1.(@CBF_Futebol)2.(@equipedefrance)3.(@Argentina)4.(@England)5.(@selecaoportugal)1.2.3.4.5.