Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Singapur Grand Prix'sinin sprint yarışını Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Singapur'daki 4,9 kilometrelik Marina Bay Pisti'nde gerçekleştirilen 20 turluk sprint yarışında Verstappen, damalı bayrağı ilk sırada görerek 8 puanın sahibi oldu.
Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, liderin 2,591 saniye gerisinde ikinci sırayı alırken takım arkadaşı Charles Leclerc, 16,871 saniye farkla üçüncü oldu.
GEORGE RUSSELL YARIŞ DIŞI KALDI
Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell, yarışın ilk turunda liderliğe yükselmesine rağmen son virajda aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.
Yaşadığı kazanın ardından Russell yarışa devam edemedi.
MCLAREN PİLOTLARI SON TURDA ÇARPIŞTI
Sprint yarışının son turunda McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri arasında temas yaşandı.
Norris'in aracının takım arkadaşı Piastri'nin aracına çarpması sonucunda Avustralyalı pilot yarış dışı kaldı.
Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, liderin 2,591 saniye gerisinde ikinci sırayı alırken takım arkadaşı Charles Leclerc, 16,871 saniye farkla üçüncü oldu.
GEORGE RUSSELL YARIŞ DIŞI KALDI
Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell, yarışın ilk turunda liderliğe yükselmesine rağmen son virajda aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.
Yaşadığı kazanın ardından Russell yarışa devam edemedi.
MCLAREN PİLOTLARI SON TURDA ÇARPIŞTI
Sprint yarışının son turunda McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri arasında temas yaşandı.
Norris'in aracının takım arkadaşı Piastri'nin aracına çarpması sonucunda Avustralyalı pilot yarış dışı kaldı.