Xavi Simons, Harvard'a kaydoldu!

Tottenham forması giyen Xavi Simons, uzun süreli diz sakatlığından dönüş için çalışmalarına devam ederken eğitim hayatında da yeni bir adım attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nisan ayında ön çapraz bağı kopan ve bu sakatlık nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıran 23 yaşındaki Hollandalı futbolcu, ABD'nin prestijli eğitim kurumlarından Harvard Üniversitesi'nin "Crossover into Business" programına kaydoldu.
Profesyonel sporcuların ticari becerilerini geliştirmeleri için hazırlanan çevrim içi programda katılımcılar, Harvard'ın MBA öğrencileriyle eşleştiriliyor. Sporcular, öğrencilerin mentörlüğünde gerçek örnekler üzerinden işletme yönetimi ve iş dünyasına ilişkin eğitim alıyor.
"OKULA GERİ DÖNÜYORUM"
Simons, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda, "Okula geri dönüyorum." ifadelerini kullandı.
Hollandalı oyuncu, kararını şu sözlerle anlattı:
"Sakatlıktan iyileşme sürecimde zamanımı mümkün olan en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Futbol hâlâ ana odağım ama saha dışında da öğrenmeye ve kendimi geliştirmeye devam etmek istiyorum."
"Her zaman futboldan daha fazlasına ilgi duydum. Oyunun iş dünyası tarafını daha iyi anlamak, farklı sektörlerden insanlardan öğrenmek ve bir birey olarak gelişmeyi sürdürmek istiyorum."
HARVARD KAMPÜSÜNÜ ZİYARET ETTİ
Fiziksel rehabilitasyon çalışmalarını ilerletmek için kısa süre önce ABD'ye giden Simons, bu ziyaret sırasında Harvard'ın Boston'daki kampüsünü de gezdi.
Sahalara dönmenin önceliği olduğunu vurgulayan yıldız futbolcu, şöyle devam etti:
"Yeniden sahaya çıkmak hala bir numaralı önceliğim. Aynı zamanda bu dönemi öğrenmeye devam etmek ve futbolun ötesinde kendime yatırım yapmak için kullanmak istiyorum. Başlamak için sabırsızlanıyorum."
AZARENKA DA AYNI PROGRAMA KATILMIŞTI
Harvard'ın "Crossover into Business" programına daha önce NBA, NFL ve tenis dünyasından sporcular da katıldı. Eski dünya bir numarası ve iki Grand Slam şampiyonluğu bulunan Victoria Azarenka da programın eski katılımcıları arasında yer alıyor.
Real Madrid'in orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga ise Fransa'nın Dünya Kupası kadrosuna alınmamasının ardından haziran ayında Harvard'da eğlence, medya ve spor sektörlerinin iş boyutuna odaklanan kısa süreli bir eğitim programına katılmıştı.
Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson da emekliliğinin ardından 2014 yılında üniversitede uzun süreli bir öğretim görevine başlamıştı.
Profesyonel sporcuların ticari becerilerini geliştirmeleri için hazırlanan çevrim içi programda katılımcılar, Harvard'ın MBA öğrencileriyle eşleştiriliyor. Sporcular, öğrencilerin mentörlüğünde gerçek örnekler üzerinden işletme yönetimi ve iş dünyasına ilişkin eğitim alıyor.
"OKULA GERİ DÖNÜYORUM"
Simons, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda, "Okula geri dönüyorum." ifadelerini kullandı.
Hollandalı oyuncu, kararını şu sözlerle anlattı:
"Sakatlıktan iyileşme sürecimde zamanımı mümkün olan en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Futbol hâlâ ana odağım ama saha dışında da öğrenmeye ve kendimi geliştirmeye devam etmek istiyorum."
"Her zaman futboldan daha fazlasına ilgi duydum. Oyunun iş dünyası tarafını daha iyi anlamak, farklı sektörlerden insanlardan öğrenmek ve bir birey olarak gelişmeyi sürdürmek istiyorum."
HARVARD KAMPÜSÜNÜ ZİYARET ETTİ
Fiziksel rehabilitasyon çalışmalarını ilerletmek için kısa süre önce ABD'ye giden Simons, bu ziyaret sırasında Harvard'ın Boston'daki kampüsünü de gezdi.
Sahalara dönmenin önceliği olduğunu vurgulayan yıldız futbolcu, şöyle devam etti:
"Yeniden sahaya çıkmak hala bir numaralı önceliğim. Aynı zamanda bu dönemi öğrenmeye devam etmek ve futbolun ötesinde kendime yatırım yapmak için kullanmak istiyorum. Başlamak için sabırsızlanıyorum."
AZARENKA DA AYNI PROGRAMA KATILMIŞTI
Harvard'ın "Crossover into Business" programına daha önce NBA, NFL ve tenis dünyasından sporcular da katıldı. Eski dünya bir numarası ve iki Grand Slam şampiyonluğu bulunan Victoria Azarenka da programın eski katılımcıları arasında yer alıyor.
Real Madrid'in orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga ise Fransa'nın Dünya Kupası kadrosuna alınmamasının ardından haziran ayında Harvard'da eğlence, medya ve spor sektörlerinin iş boyutuna odaklanan kısa süreli bir eğitim programına katılmıştı.
Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson da emekliliğinin ardından 2014 yılında üniversitede uzun süreli bir öğretim görevine başlamıştı.