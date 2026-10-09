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Formula 1'de sıradaki durak Singapur

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Singapur Grand Prix'si, 11 Ekim Pazar günü Marina Bay Pisti'nde koşulacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Ekim 2026 13:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Formula 1'de sıradaki durak Singapur
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 17. yarışı Singapur Grand Prix'siyle devam edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Singapur'daki 4,9 kilometrelik Marina Bay Pisti'nde 62 tur üzerinden düzenlenecek Singapur Grand Prix'sinde sprint yarışı yarın TSİ 12.00, sıralama turları TSİ 16.00, yarış ise 11 Ekim Pazar günü TSİ 15.00'de başlayacak.

Bu sezonki yarışlarda Mercedes pilotu Kimi Antonelli sekiz, takım arkadaşı George Russell üç, McLaren pilotu Lando Norris iki, Ferrari'den Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ile Red Bull takımından Max Verstappen de birer galibiyet elde etti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 320

2. George Russell (Büyük Britanya): 236

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 214

4. Charles Leclerc (Monako): 191

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 188

- Takımlar

1. Mercedes: 556

2. Ferrari: 405

3. McLaren: 316

4. Red Bull: 298

5. Racing Bulls: 90

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