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FIFA'dan Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında sosyal medyada ırkçılık raporu

FIFA Sosyal Medya Koruma Servisi raporuna göre 2026 Dünya Kupası sırasında sosyal medyada yüzde 20'si ırkçı olmak üzere 240 bin hakaret içerikli paylaşım yapıldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Ekim 2026 16:04 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2026 16:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
FIFA'dan Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında sosyal medyada ırkçılık raporu
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FIFA Sosyal Medya Koruma Servisi (SMPS), 2026 Dünya Kupası kapsamında sosyal medyada 240 bin hakaret içerikli paylaşım yapıldığını ve bunların yüzde 20'sinin ırkçı nitelikte olduğunu duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü arifesinde FIFA tarafından yayınlanan raporda, 2026 Dünya Kupası'na ilişkin SMPS bulguları paylaşıldı.

Turnuva boyunca 17 milyondan fazla gönderi ve yorum, yapay zeka tarafından incelenirken bunların 477 bini insan incelemesine gönderildi ve 240 bini hakaret içerikli olarak doğrulandı.

Tüm taciz içerikli yorumların beşte biri ırkçı nitelikte olarak listelendi ve 786 hesap hakkında hukuki yaptırım için işlem yapıldı. Bu hesaplardan da 232'sinin, "gerçek bir güvenlik tehdidi oluşturabilecek son derece ciddi ve tehdit edici içerikler" yayımladığı tespit edildi ve soruşturma için öncelik verildi.

SMPS'ye göre, sosyal medya üzerinden taciz, hedef alınan kişilerin ruh sağlığı üzerinde ciddi bir etkiye sahip olabilir ve potansiyel olarak kaygı, kronik stres ve depresyona yol açabilir.

FIFA raporuna göre, 2026 Dünya Kupası'na katılan oyuncu, antrenör ve yetkili olmak üzere sosyal medyada takip edilen 1606 kişiden 812'si doğrudan hedef alındı.

En çok hedef alınan oyuncuların yüzde 40'ı, ırkçı olmak üzere 10 binden fazla taciz içerikli paylaşım aldığı belirlendi.

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