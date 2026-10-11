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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Mersin'i çok farklı yendi!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Çimsa ÇBK Mersin'i 85-62 yendi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Ekim 2026 16:06
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Mersin'i çok farklı yendi!
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Çimsa ÇBK Mersin'i 85-62 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Müsabakanın ilk 2 çeyreğini geride geçen Galatasaray, ikinci yarının başında oyunun kontrolünü ele alarak öne geçti. Kalan sürede rakibinin yaklaşmasına izin vermeyen ev sahibi ekip, parkeden 23 sayı farkla galip ayrıldı.

Ligde bir maçı eksik olan sarı-kırmızılı ekip, sezona 2'de 2 yaparak girdi. Mersin temsilcisi ise ligdeki üçüncü maçında ikinci yenilgisini yaşadı.

Galatasaray'da 19 sayı, 9 ribauntla oynayan Awak Kuier ile 17'şer sayı üreten Kamiah Smalls ve Sevgi Uzun, galibiyeti getiren oyuncular oldu. Ayrıca 10 asiste imza atan Sevgi, müsabakayı "Double-double" ile tamamladı.

ÇBK Mersin'de ise maçın en skoreri olan Beren Burke'nin performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Barış Turgut, Erdoğan Çelebi, Sait Nedim Çelik

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 17, Nelson-Ododa 11, Sevgi Uzun 17, Derin Erdoğan 3, Kuier 19, Elif Bayram 8, Hof 8, Gökşen Fitik 2, Sude Yılmaz, Yaren Düzcü, Şevval Akalan

Çimsa ÇBK Mersin: Leita 12, Thomas 1, Sinem Ataş 2, Burke 24, Diaby 9, Iagupova 14, Esra Ural, Samuelson, Ayşenaz Harma, Büşra Akbaş, Azra Erçelik

1. Periyot: 21-27

Devre: 36-44

3. Periyot: 64-58

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