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Konyaspor-Başakşehir maçı başladığı gibi bitti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile Başakşehir 0-0 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Ekim 2026 15:26 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 15:38
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Konyaspor-Başakşehir maçı başladığı gibi bitti
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 8'e, Konyaspor ise 5'e yükseltti.

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Başakşehir ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

33. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan yerden ortasında kale sahası önünde Gonçalves'in gelişine vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer topa hakim oldu.

38. dakikada sağ kanattan topla süratlenen Deniz Türüç'ün ortasında Toth'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

43. dakikada Brnic'in kullanıldığı kornerde ön direkte Shomurodov'un kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

45+1. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında, ceza sahası içinde yükselen Baniya'nın kafa vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer, topu kornere çeldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


69. dakikada Deniz Türüç'ün sağ çarprazdan kullandığı serbest vuruşta, defansa da çarpan top kornere çıktı.

90+3. dakikada Karbownik'in ortasında ceza sahası içinde yükselen Shomurodov'un kafa vuruşunda, top direk dibinde dışarı gitti.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Batuhan Kolak, Osman Gökhan Bilir, Gökmen Baltacı

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Baniya, Adil Demirbağ (Dk. 23 Awaziem), Masuaku, Jevtovic, Toth (Dk. 74 Bardhi), Deniz Türüç, Melih İbrahimoğlu, Gonçalves (Dk. 82 Colley), Muleka (Dk. 82 Mustafa Muhammed)

İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Karbownik, Emin Bayram (Dk. 56 Hamza Güreler), Ba, Kharebashvili (Dk. 63 Ömer Ali Şahiner), Kemen, Umut Güneş, Olsen (Dk. 63 Yusuf Sarı), Shomurodov, Brnic (Dk. 80 Kaluzinski), Bertuğ Yıldırım (Dk. 80 Fayzullayev)

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