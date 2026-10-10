İtalya Serie A 6. hafta maçında Napoli, sahasında Frosinone ile karşı karşıya geldi. Napoli, Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maçı 3-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 29. dakikada penaltıdan Kevin De Bruyne, 32. dakikada Noa Lang ve 90+4. dakikada yine Kevin De Bruyne attı.
Bu sonucun ardından Napoli, ligde bir hafta aradan sonra kazandı ve puanını 10'a yükseltti. Ligde bu sezon ikinci kez kaybeden Frosinone de 10 puanda kaldı.
Hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Villerreal deplasmanına gidecek Napoli, ligde gelecek hafta ise Venezia deplasmanında puan arayacak. Frosinone, ligde gelecek hafta sahasında Sassuolo'yu ağırlayacak.
Bu sonucun ardından Napoli, ligde bir hafta aradan sonra kazandı ve puanını 10'a yükseltti. Ligde bu sezon ikinci kez kaybeden Frosinone de 10 puanda kaldı.
Hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Villerreal deplasmanına gidecek Napoli, ligde gelecek hafta ise Venezia deplasmanında puan arayacak. Frosinone, ligde gelecek hafta sahasında Sassuolo'yu ağırlayacak.